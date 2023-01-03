Gündem Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı
ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Bölgede 3 gündür etkili olan sis, denizdeki görüş mesafesini düşürdü.

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Haber Merkezi AA
Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı
Foto/arşiv

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, kısıtlı görüş nedeniyle boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Yerel feribot seferleri ise sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlerde bugün için Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da yoğun sis beklendiğini bildirilmişti.

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