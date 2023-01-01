İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, 06.46 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.
İstanbul Boğazı'nın bazı bölgelerinde sis yoğunluğu yaşanıyor.
VAPUR SEFERLERİ İPTAL
İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Rumeli Kavağı-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Çubuklu-İstinye (Arabalı) ve Anadolu Kavağı-Üsküdar seferlerinin sis nedeniyle iptal edildiği belirtildi.