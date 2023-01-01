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İSTANBUL

İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, 06.46 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, 06.46 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

İstanbul Boğazı'nın bazı bölgelerinde sis yoğunluğu yaşanıyor.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Rumeli Kavağı-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Çubuklu-İstinye (Arabalı) ve Anadolu Kavağı-Üsküdar seferlerinin sis nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

İstanbul Boğazı'nda gemi geçişlerine kapatıldı
GÜNDEM
İstanbul Boğazı'nda gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü açıldı
GÜNDEM
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü açıldı

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