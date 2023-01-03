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NEVŞEHİR

500 polisle 76 adrese eş zamanlı baskın: 75 kişi gözaltına alındı

Nevşehir'de 500 polisin katılımıyla önceden belirlenen 76 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 75 kişi gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
500 polisle 76 adrese eş zamanlı baskın: 75 kişi gözaltına alındı
Nevşehir

Ülke genelinde yürütülen başarılı mücadeleler sonucu zehir tacirlerine göz açtırılmıyor.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 500 polis, 76 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

75 şüpheli gözaltına alındı

75 şüpheli, gözaltına alınırken; evlerde yapılan aramalarda ise 786,79 gram esrar, 215,11 gram metamfetamin, 30,77 gram kokain, 2 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, çok sayıda fişek, 2 pala, 1 hassas terazi ve 3 sikke ele geçirildi.

Polis operasyonla ilgili soruşturmalarını sürdürüyor.

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