500 polisle 76 adrese eş zamanlı baskın: 75 kişi gözaltına alındı

Devlet Bahçeli: Zillet ittifakı şu saatten sonra fırtına koparsa bizde yaprak dahi kımıldamaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli, Millet İttifakı'nın aday belirsizliğine de değindiği konuşmasında, 'Sayın Kılıçdaroğlu, bir kez daha söylüyorum. Adaysan çık açıkla, değilsen adayınız kimse ondan bahset. Madem aday belli olur olmaz bacanızdan beyaz duman çıkaracaksınız o halde yerini ve zamanını paylaş da bilelim.' dedi



Bahçeli konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: Zillet ittifakı fırtına koparsa bizde yaprak bile kımıldamaz. Anlaşılan cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışması 6'lı masada deprem yaratmaktadır. Kılıçdaroğlu'nun çoklu aday değerlendirmesi mutabakat acziyetinin beyanıdır. Zillet ittifakının siyaseti teklemiş, masası devrilmiştir.