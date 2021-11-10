Bursa’nın zanaatları UNESCO’da

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), yaptığı açıklamayla 49 şehri, UNESCO “Yaratıcı Şehirler Ağı”na dâhil etti. Çin’in Jiangsu eyaletinin Huai’an kenti, “Dünya gastronomi şehri” seçilirken, Türkiye’den Bursa zanaat ve halk sanatları alanında listeye eklendi. Bursa Büyükşehir Belediye başkanı Alinur Aktaş, şehrin 2014 yılında UNESCO dünya mirası listesine girdiğini hatırlatarak şehrin “Yaratıcı Şehirler Ağı”na dahil olmasını şu sözlerle değerlendirdi:

“Geçen yıl zanaat ve halk sanatları dalında UNESCO’nun ‘Yaratıcı Şehirler Ağı’na aday olmuştuk. İznik Çinisi ve Bursa İpeğini öne çıkarmayı hedeflediğimiz adaylık dosyamız, değerlendirme sonrası listeye dahil edildi. Böylelikle bu ağda ülkemizi temsil eden 7. şehir olduk. Bursa İpeği ve İznik Çinisi bu kararla evrensel hale gelmiş oldu. Süreç boyunca çalışmamıza destek veren BEBKA, İl Kültür Müdürlüğümüz ve STK’larımıza teşekkür ediyor, kararın Bursamız için hayırlı olmasını diliyorum.”

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