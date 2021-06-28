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BURSA

Çini ve ipekle adım adım UNESCO’ya

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı 2021 dönemi için Türkiye’den gönderilecek iki dosyadan birini Bursa olarak belirledi. Büyükşehir tarafından zanaat ve halk sanatları dalında Bursa İpeği ve İznik Çinisi öne çıkarılırken, kentin değerlerinin evrensel miras olması yolunda önü açılmış oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çini ve ipekle adım adım UNESCO’ya
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın turizmden aldığı payı artırmak için yoğun çaba harcıyor.

Tarihi ve kültürel değerleri, doğal zenginlikleri ve turizm potansiyeli ile Bursa’nın turizmden aldığı payı artırmak için yoğun çaba harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin uluslararası alanda tanıtımı için yaptığı çalışmalarda önemli aşamayı daha geçti. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda hazırlanan “Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu” isimli adaylık dosyasıyla 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren ve Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık’ı evrensel miras haline getiren Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olabilmek için yaptığı çalışmaların meyvesini aldı.

  • ‘Gelenekselden Evrensele’ sloganıyla geçtiğimiz aralık ayında yapılan başvuru süresi boyunca özverili çalışma gösterdiklerine dikkat çeken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Süreçte emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bursa ipeği ve İznik Çinisi başta olmak üzere zanaat ve halk sanatları alanında çok ciddi bir farkındalık oluşacağına yürekten inanıyorum” dedi.

İPEK VE ÇİNİ ÖN PLANDA

Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan başvuru dosyası Bursa İpeği ve İznik Çinisi üzerine kurgulandı. Konuyla ilgili hazırlanan eylem planında ulusal ve uluslararası yapılacak projeler belirlendi. Ulusal projeler arasında İznik Çini Mükemmeliyet Merkezi, Bursa’da Çini ve İpek Günleri ve Gelecek için Kültür projeleri yer aldı. Dosyada belirtilen uluslararası projeler ise, Uluslararası İznik Çini Sempozyumu, Bursa Gelişim Forumu ile Çini ve İpek Gelecek Tasarım Yarışması’ndan oluşuyor. Türkiye Milli Komisyonu tarafından belirlenen 2 aday başvuru Haziran ayı sonunda UNESCO merkezine gönderilecek ve nihai sonuçların da Ekim ayı sonunda açıklanması bekleniyor.

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