Gündem Camiyi benzin dökerek yakmaya çalışan kişi tutuklandı
GAZİANTEP

Camiyi benzin dökerek yakmaya çalışan kişi tutuklandı

Gaziantep’te bir caminin kapısını benzin dökerek yakmaya çalışan Erdal Arı, çıkarıldığı mahkemece “Kamu malına zarar verme” suçundan tutuklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Camiyi benzin dökerek yakmaya çalışan kişi tutuklandı
Camiyi yakmaya çalışan kişinin Erdal Arı olduğunu tespit eden polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.

Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi’ndeki Ökkeş Eruslu Camii’nde gece saatlerinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde camiye tek başına gelen Erdal Arı (50), yanında getirdiği benzini caminin kapısına ve halıya döktü. Döktüğü benzini çakmakla ateşe veren Arı, olay yerinden koşarak uzaklaşırken caminin kapısı ve halısı alevlere teslim oldu.

Camiyi yakmaya çalışan kişinin Erdal Arı olduğunu tespit eden polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyette ifade vermedi

Götürüldüğü İbrahim Durmuş Aykaç Polis Merkezi Amirliğinde susma hakkını kullanarak ifade vermeyeceğini belirten Arı, savcılıkta ifade vereceğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Arı, 6. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Emniyette susma hakkını kullanmasına rağmen mahkemede emniyet ifadesini tekrar ettiğini söyleyen şüpheli Erdal Arı, “Kollukta verdiğim ifademe ekleyecek bir husus yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ederim” ifadelerini kullandı.

Şüpheli Arı, ifadesinin ardından “Kamu Malına Zarar Verme” suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kontrolden çıkıp kırmızı ışıkta bekleyen sekiz aracı biçti: 12 kişi yaralandı
FOTOĞRAF 9
Title
Kaza, akşam saatlerinde Çorlu- Çerkezköy karayolu üzerindeki Işıklar kavşağında meydana geldi.
Title
Emin G. yönetimindeki 26 AEG 002 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.
Title
TIR'ın çarparak sürüklediği 8 araçta bulunan 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.
Title
İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Title
Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Title
TIR sürücüsü Emin G. ise yaya olarak olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Title
Kontrolden çıkan TIR kırmızı ışıktaki araçlara çarptı 12 yaralı
Title
Kontrolden çıkan TIR kırmızı ışıktaki araçlara çarptı 12 yaralı
Title
Kontrolden çıkan TIR kırmızı ışıktaki araçlara çarptı 12 yaralı
Kontrolden çıkıp kırmızı ışıkta bekleyen sekiz aracı biçti: 12 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen 8 araca çarptığı kazada 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı. Kazadan sonra yaya olarak kaçan TIR sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cilvegözü'nde kapanma tehlikesi: 4 milyondan fazla kişi açlık riskiyle karşı karşıya kalacak
GÜNDEM
Cilvegözü'nde kapanma tehlikesi: 4 milyondan fazla kişi açlık riskiyle karşı karşıya kalacak
Gökyüzübir anda yeşile döndü

Gökyüzü
bir anda yeşile döndü

​ABD'nin Güney Dakota eyaletinde korkutan görüntü.
Üç bölge için kesin koruma kararı

Üç bölge için
'kesin koruma' kararı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı.
4 milyon kişiyibekleyen tehlike

4 milyon kişiyi
bekleyen tehlike

​Süre 10 Temmuz'da doluyor: Yeniden kapanabilir.

Kontrolden çıkan<br>TIR sekiz aracı biçti

Kontrolden çıkan
TIR sekiz aracı biçti

​Şoför olay yerinden kaçtı: 4'ü çocuk 12 yaralı var.
Trafik durma<br>noktasına geldi

Trafik durma
noktasına geldi

​Tatilciler bayrama bir gün kala yola çıktı.

Karadeniz<br>kahverengiye büründü

Karadeniz
kahverengiye büründü

Çamurla kaplanan deniz havadan görüntülendi.

Abe'ye suikast

Abe'ye suikast

Kampanya konuşması yaparken sırtından vuruldu.

En üst ceza verilecek

En üst ceza verilecek

​“Sağlıkta şiddetin önlenmesi için gereken adımları atmaya devam edeceğiz.”

Keşiflerin devamı gelecek

Keşiflerin devamı gelecek

​Adana'da 4 petrol sahası daha var.
ABD heyeti PKK’ya ‘çekil’ dedi

ABD heyeti PKK’ya ‘çekil’ dedi

​PKK/YPG Türkiye'ye karşı güvenlik desteği bulamadı.
Yunanistan göçmenleri öldürüyor

Yunanistan göçmenleri öldürüyor

​AİHM tescil etti.
Haz ve hızdan ibadete zaman kalmıyor

Haz ve hızdan ibadete zaman kalmıyor

​Doç. Mustafa Ünverdi: Din, yavaş yavaş sosyal ve bireysel hayattan çekiliyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.