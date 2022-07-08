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HATAY

Cilvegözü'nde kapanma tehlikesi: 4 milyondan fazla kişi açlık riskiyle karşı karşıya kalacak

Türkiye üzerinden uluslararası insani yardımların gönderildiği tek sınır kapısı Cilvegözü, bir kez daha kapanma riski taşıyor. Sınır kapısının kapanması ve insani yardımların kesintiye uğraması durumunda Suriye'nin kuzey batısında 4 milyondan fazla kişi açlık riskiyle karşı karşıya kalacak.

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Haber Merkezi AA
Cilvegözünde kapanma tehlikesi: 4 milyondan fazla kişi açlık riskiyle karşı karşıya kalacak
Cilvegözü sınır kapısı

Cilvegözü sınır kapısı üzerinden Suriye'ye insani yardımların yapılmasına izin veren mekanizmanın görev süresi 10 Temmuz'da doluyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'ye insani yardımların yapılmasına imkan tanıyan BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının yetkilendirdiği mekanizmayla 2014'ten bu yana milyonlarca kişiye ulaşıyor.

Sınır kapısının açık kalması ve yardımların devam edebilmesi için söz konusu mekanizmanın, BMGK tarafından yenilenmesi gerekiyor.

BM Güvenlik Konseyi, biri Norveç ve İrlanda tarafından, diğeri ise Rusya tarafından hazırlanan iki rakip tasarıyı müzakere ediyor.

Norveç ve İrlanda'nın sunduğu ve Batılı ülkelerin destek verdiği tasarıda, Cilvegözü sınır kapısının bir yıl daha açık kalması öneriliyor.

Ancak Rusya sınır ötesi yardım mekanizmasının görev süresinin sadece 6 ay uzatılması ve yardımların Suriye içinde rejim kontrolündeki bölgelerden yapılmasını istiyor.

Rusya'nın kararın yenilenmesini veto etmesi durumunda ise Cilvegözü sınır kapısının kapanma riski bulunuyor.

Sınır kapısının kapanması ve insani yardımların kesintiye uğraması durumunda Suriye'nin kuzey batısında 4 milyondan fazla kişi açlık riskiyle karşı karşıya kalacak.

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