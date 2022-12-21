Can Ataklı CHP'lileri topa tuttu: 'İmamoğlu’nu istiyor' dedikleri halk bir şey bilmiyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında altılı masa etrafında adaylık krizi devam ederken muhalif gazeteci Can Ataklı'dan dikkat çeken bir yorum geldi.
"Bir şey bilmiyor ki halk"
Ataklı sosyal medya hesabından yaptığı yayında, altılı masanın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday yapmasının zor olduğunu söyledi.
Muhalefet partilerine oy verenlerle ilgili tepki toplayacak sözler sarf eden Ataklı "CHP'den artık İmamoğlu'nu aday yapmaları zor. Parti üyelerini çok kızdırdı çünkü. 'Efendim halk onu istiyor.' Halk istesin, bir şey bilmiyor ki halk." ifadelerini kullandı.