Can Ataklı CHP'lileri topa tuttu: 'İmamoğlu’nu istiyor' dedikleri halk bir şey bilmiyor

Can Ataklı: “İmamoğlu’nu istiyor” dedikleri halk bir şey bilmiyor

Gazeteci Can Ataklı, sosyal medya hesabından yaptığı yayında, altılı masanın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday yapmasının zor olduğunu söyledi. Muhalefet partilerine oy verenlerle ilgili tepki toplayacak bir açıklamada bulundu: “CHP'den artık İmamoğlu'nu aday yapmaları zor. Parti üyelerini çok kızdırdı çünkü. 'Efendim halk onu istiyor.' Halk istesin, bir şey bilmiyor ki halk.”