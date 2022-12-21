Gündem Can Ataklı CHPlileri topa tuttu İmamoğlunu istiyor dedikleri halk bir şey bilmiyor
POLİTİKA

Can Ataklı CHP'lileri topa tuttu: 'İmamoğlu’nu istiyor' dedikleri halk bir şey bilmiyor

Altılı masada adaylık kavgası büyürken gazeteci Can Ataklı, Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken bir yorum yaptı. İmamoğlu'nu halkın istediği iddialarına tepki gösteren Ataklı 'Halk bir şey bilmiyor ki' dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Can Ataklı CHPlileri topa tuttu: İmamoğlu’nu istiyor dedikleri halk bir şey bilmiyor
Can Ataklı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında altılı masa etrafında adaylık krizi devam ederken muhalif gazeteci Can Ataklı'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

"Bir şey bilmiyor ki halk"

Ataklı sosyal medya hesabından yaptığı yayında, altılı masanın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday yapmasının zor olduğunu söyledi.

Can Ataklı: “İmamoğlu’nu istiyor” dedikleri halk bir şey bilmiyor
OYNAT 00:42
Can Ataklı: “İmamoğlu’nu istiyor” dedikleri halk bir şey bilmiyor
Gazeteci Can Ataklı, sosyal medya hesabından yaptığı yayında, altılı masanın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday yapmasının zor olduğunu söyledi. Muhalefet partilerine oy verenlerle ilgili tepki toplayacak bir açıklamada bulundu: “CHP'den artık İmamoğlu'nu aday yapmaları zor. Parti üyelerini çok kızdırdı çünkü. 'Efendim halk onu istiyor.' Halk istesin, bir şey bilmiyor ki halk.”

Muhalefet partilerine oy verenlerle ilgili tepki toplayacak sözler sarf eden Ataklı "CHP'den artık İmamoğlu'nu aday yapmaları zor. Parti üyelerini çok kızdırdı çünkü. 'Efendim halk onu istiyor.' Halk istesin, bir şey bilmiyor ki halk." ifadelerini kullandı.

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