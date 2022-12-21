İmamoğlu Akşener ile verdiği pozun benzerini Kılıçdaroğlu'yla da verdi ancak CHP’lilerin 'öfkesi' dinmedi: Zoraki sarılma

Ankara’ya gelip CHP grup toplantısına katılan İmamoğlu, tartışılan, Akşener ile sarılma pozunun bir benzerini Kılıçdaroğlu’yla da verdi. Ancak CHP’lilerin “öfkesi” dinmemişti.

Saraçhane’de ortaya çıkan “İmamoğlu-Akşener” karesinin CHP’de neden olduğu soru işaretleri dün Kılıçdaroğlu-İmamoğlu randevusu ile giderilmeye çalışıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine Ankara’ya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBMM’de CHP Grup Toplantısı’na katıldı. İki isim salona girdiğinde “El ele, Kol kola, Omuz omuza” sloganlarıyla karşılandı. CHP’liler, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na sanatçı Edip Akbayram’ın “Güzel günler göreceğiz” şarkısını söyledi. İkili Meclis’te yan yana oturdu, kısa bir süre sohbet etti.

İMAMOĞLU BENİM EVLADIM

Grupta konuşan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun ceza aldığı davayı düzmece olarak niteleyip, adaletin katledildiğini savundu. Kılıçdaroğlu, “Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul gibiyiz. Kendisi CHP’nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır. Ona sahip çıkmak boynumun borcudur” dedi.

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16 MİLYONUN SEVGİLİSİ

“16 milyon insanın sevgilisini görevden alacakmış” diye isim vermeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya mesaj gönderen Kılıçdaroğlu, “İmamoğlu size büyük lokmadır. Boğazınıza takılır boğulursunuz. Bugün olmasa yarın adalet tecelli edecektir” şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu grubun ardından CHP Liderinin TBMM’deki makam odasına çıktı. 15 dakika süren toplantıda CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ve Özgür Özel’in yanı sıra CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da hazır bulundu. Toplantının bitiminde CHP’lilerle fotoğraf çektiren İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MİNNET İFADESİ

İmamoğlu, “Genel Başkanıma minnet duyuyorum. Çok gururlu bir gündü teşekkür ediyorum. Sağ olun” dedi. İmamoğlu, Meclis’ten ayrılırken de Kılıçdaroğlu’nun, ‘Aramızda baba-oğul ilişkimiz var’ sözleri için “Gurur duyuyorum. Öyle duygularla yol arkadaşlığımız var. Bu ilk kez değil, benim de dile getirdiğim bir şey. Bugün benim için bir gururdur. Genel Başkanımı her yerde dinlemek çok keyiflidir” derken, “Saraçhane düğümü çözüldü mü?” sorusuna da “Öyle bir düğüm yoktu ki” diyerek, karşılık verdi.

Kaftancıoğlu ile sorunum var

İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile sorun yaşadığını kabul etti. Habertürk yazarı Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Kaftancıoğlu ile arasındaki anlaşmazlığı için, “Elbette sorun var” dedi. İmamoğlu, “Burası CHP. Fikir tartışması var. Ancak söylendiği, iddia edildiği gibi durum yoktur, olamaz da. Canan Hanım, Saraçhane’de durduğu yerle gereken mesajı zaten vermiştir. Fikir ayrılıklarımızın olması hedefimizin aynı olduğu gerçeğini değiştirmez” diyerek bunu durumu kurtarmaya çalıştı.

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