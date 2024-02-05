Çanakkale'de sokak köpekleri yavru kuzuları parçaladı

Kadir Alaylı, 'özgür koyun' olarak bilinen İmroz koyunlarının ada meralarında yılın 365 günü serbestçe dolaşıp doğadan beslendiğini belirterek, sokak köpeklerinin hayvanları için büyük tehdit oluşturduğunu söyledi.
1970 yılından bu yana Gökçeada'da yaşadıklarını belirten Kadir Alaylı, "Babam Halil Alaylı 50 yıldır çiftçilikle uğraşıyor. Çobanlık mesleğimiz var. Dün sabah geldiğinde kapalı ağılımız da hayvanlarımızın, kuzularımızın telef olduğunu gördük. Bu sorunun giderilmesini istiyoruz. Bu başıboş köpeklerimiz şu anda Gökçeada'mızın sorunu, gerçi şu anda ülkemizin de sorunu oldu" dedi.
Gökçeada'da hayvancılıkla uğraştığını ifade eden Halil Alaylı ise, "Akşam hayvanlarımı, tarlamdaki ağılıma kapattım. Dün sabah 07.30-08.00 arasında geldim. 1 koyun ile 10 kuzumun telef olduğunu gördüm. Başıboş köpekler adamızda her tarafa zarar veriyor. Bütün komşularımız da, hayvancılık yapan arkadaşlarımız da bu başıboş köpeklerden şikayetçi" diye konuştu.
'Özgür koyun' olarak bilinen İmroz koyunlarının ada meralarında yılın 365 günü serbestçe dolaşıp doğadan beslendiği belirtilirken, hayvan sahipleri, sokak köpeklerinin hayvanları için büyük tehdit oluşturduğunu söyledi.