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Liman Başkanlığından Çanakkale Boğazı için 10 knot talimatı: Geçişler kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan kuvvetli akıntı ve sert rüzgar nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Liman Başkanlığının talimatıyla da Boğaz, maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemiler için çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Semih Bozkuş
23:33 - 20/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Çanakkale Boğazı (Foto: Arşiv)
Çanakkale Boğazı (Foto: Arşiv)

Çanakkale Boğazı 10 knot altındaki tüm gemiler için transit geçişlere kapatıldı.

Çanakkale Boğazı, kuvvetli akıntı ve sert rüzgar nedeniyle maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemiler için çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.


Çanakkale Boğazı'nda etkili olan kuvvetli akıntı ve sert rüzgar nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Liman Başkanlığının talimatıyla saat 22.10 itibariyle Çanakkale Boğazı kuvvetli akıntı ve sert rüzgar nedeniyle maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemiler için çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.



#Çanakkale Boğazı
#Kuvvetli Akıntı
#Sert Rüzgar
#Liman Başkanlığı
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