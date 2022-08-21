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POLİTİKA

Çataklı'dan Soylu'yu hedef alan Yunan Bakan Theodorikakos tokat gibi fotoğraflı yanıt: Uyarıyoruz terör örgütlerine destek vermeyin

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan, Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos’un "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Lavrion ile ilgili son açıklamaları provokatiftir ve gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur" ifadelerine ilişkin yanıt geldi. Çataklı, "Tahrik etmiyoruz. Yunan Bakanı uyarıyoruz. Terör örgütlerine destek vermeyin, göz yummayın" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Çataklıdan Soyluyu hedef alan Yunan Bakan Theodorikakos tokat gibi fotoğraflı yanıt: Uyarıyoruz terör örgütlerine destek vermeyin
İsmail Çataklı

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, sosyal medya hesabından, Türkiye’yi hedef alan bir dizi paylaşım yaptı.

Theodorikakos, paylaşımlarında, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Lavrion ile ilgili son açıklamaları provokatiftir ve gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur. Evros bölgesinde Türkiye’den Yunanistan’a itilen sığınmacılarla ilgili son olayla ilgili olarak, Türkiye’nin göç meselesini araçsallaştırmaya yönelik bir başka girişimidir. Yunanistan, uluslararası hukuka tam saygı göstererek sınırlarını korumak için egemen hakkını kullanan demokratik bir ülkedir" dedi.

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Theodorikakos’u hedef aldı. Söz konusu iddialara ilişkin, Türkiye’nin hiçbir şeyi provoke etmediğini söyleyen Çataklı, "Bütün dünyanın bildiği gerçeği söylemekten çekinmiyoruz. Yunan Bakanı uyarıyoruz. Terör örgütlerine destek vermeyin, göz yummayın" ifadelerini kullandı.

Çataklı paylaşımında Lavrion’da PKK terör örgütü ve örgütün ele başı Abdullah Öcalan’ın propagandasının yapıldığının fotoğraflarını paylaşarak, "Bazı fotoğraflar Lavrion hakkındaki gerçeği ortaya çıkaracaktır" açıklamasında bulundu.

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