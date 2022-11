Çekilin yoksa Türkler durmaz: Harekat her an başlayabilir

Suriye’nin kuzeyinde kara harekatı hazırlıklarına hız veren Türkiye, terör örgütü PKK’yı panikletti. Örgüt kendini kurtarmak için Rusya ve ABD ile toplantı üstüne toplantı yapıyor. Türkiye’nin hava harekatından önce sahadaki bazı alanları boşaltıp sonra geri dönen Rusya, örgütle de görüşme yürütüyordu. Son görüşme Haseke’de gerçekleşti. Suriye’deki Rus Kuvvetlerinin Komutanı Aleksandr Çayko, PKK elebaşı Ferhat Abdi Şahin’le görüştü.

3 BÖLGEYİ BOŞALT

Çayko, Türkiye’yi durdurmanın tek yolunun örgütün Aynel Arab (Kobani), Münbiç ve Tel Rıfat’tan çıkması olduğunu söyledi. Çayko, bu bölgeler ve Türkiye sınır boyuna Suriye’de Rusya’nın kurup fonladığı 5. Kolordu’nun konuşlandırılmasını teklif etti. “Bu size son teklifimiz. Türk harekatı başlarsa Rusya durduramaz” mesajı veren Çayko, PKK/YPG’den işgal ettiği tüm kurumları rejime devretmesini şart koştu. PKK elebaşı Ferhat Abdi Şahin’in bu teklifi reddettiği belirtildi.

Terör örgütü, ABD ile de görüştü. Görüşmelerde örgütün ABD’den Türkiye’ye karşı güvenlik garantisi istediği iddia ediliyor. Ancak örgüte nasıl bir cevap verildiği belirsizliğini koruyor.

KOBANİ HAREKETLENDİ

Esed rejimi de muhtemel hedefler arasındaki Aynel Arab’a askeri takviye gönderdi. Suriye hükümetine yakın medyada yer alan haberlere göre, ordu 20 tank, askeri araç, lojistik ve toplardan oluşan bir konvoyu Ayn El Arap’ın sınır köylerine yerleştirdi. Rusya’ya bağlı birlikler de kentin doğu kırsalında Türk ordusuyla birlikte yürüteceği ortak devriyeyi iptal etti. Bu iptalin Türkiye’nin operasyonuna yönelik olduğu iddia edildi.

Harekat her an başlayabilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye’nin kuzeyine yönelik kara harekatına ilişkin “Türkiye her zaman hazır ve nazırdır. Kendi önceliklerimiz konusunda hayata geçirilecek. Farklı şekilde operasyonlar yapılabilir. Yarın, haftaya veya her an olabilir” diyen Kalın, Suriye’nin toprak bütünlüğüne en fazla önem veren ülkenin Türkiye olduğunu kaydetti: “Türkiye’nin askeri müdahaleleri olmasa Suriye’nin toprak bütünlüğünü temin etmek mümkün olmazdı. Muhtemelen bugün Irak sınırından Akdeniz’e kadar terör koridoru ve devletçik yapılanması ortaya çıkacaktı.”

