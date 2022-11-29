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ABD’nin panik sevkiyatı: PKK’ya 120 araçlık konvoy

Mehmetçik, Suriye’ye yönelik kara harekatı için son hazırlıklarını yapıyor. Suriye Milli Ordusu komutanları da Cerablus’ta harekatın ayrıntılarını görüştü. PKK/YPG’liler harekatı büyük endişeyle beklerken, devreye yine ABD girdi. ABD teröristlere zırhlı araç, silah, mühimmat ve lojistik malzemeleri taşıyan 120 araç sevk etti. Suriye-Irak sınırındaki el-Velid Sınır Kapısı'ndan geçen konvoy Haseke’nin güneyindeki Tel Baydar Üssü'ne gitti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD’nin panik sevkiyatı: PKK’ya 120 araçlık konvoy
ABD'den PKK’ya 120 araçlık konvoy.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik hava operasyonu tüm hızıyla devam ederken, karada haraketlilik sürüyor. Suriye Milli Ordusu Halep’in doğu ve kuzey kırsalında PKK kontrolündeki bölgelerdeki hazırlıklarını tamamladı. SMO komutanları Cerablus’ta düzenledikleri toplantı ile harekât planını görüştü. Komutanlardan silah, mühimmat ve teçhizat eksiklerinin giderilmesi istendi.

120 ARAÇTAN OLUŞUYOR

ABD ise Suriye’ye devasa bir silah ve mühimmat konvoyu gönderdi. Konvoy, Suriye-Irak sınırındaki Al Velid sınır kapısından geçiş yaptı. Bradley tipi muharebe aracı, zırhlı araçlar ve lojistik malzeme taşıyan kamyonların da dahil olduğu 120 kamyondan oluşan askeri konvoy, Haseke’nin güneyindeki Tel Baydar Üssü’ne gitti.

TÜNELDEN CEPHANE SEVKİYATI

Yerel kaynaklar, bu askeri konvoyun şimdiye kadar bölgeye gelen en büyüklerinden biri olduğunu açıkladı. Haseke’deki sınır şeridindeki kasaba ve şehirlere cephane, havan topları ve lojistik malzemeler getirildi. PKK’nın bu teçhizatı tüneller aracılığıyla naklettiği belirtildi. Yerel kaynaklar, hazırlıkların Rasulayn’daki ulusal orduyla temas bölgelerinin yakınındaki Malikiye, El Kamışlı ve Darbasiyah şehrine kadar uzandığını dile getirdi. Öte yandan terör örgütü PKK/YPG, Türkiye’ye karşı uluslararası baskı oluşturmak için yine DEAŞ kartına sarıldı. Terör örgütü “Türkiye’nin saldırıları dolayısıyla DEAŞ’a karşı operasyonları durdurduk” açıklaması yaptı.

Okullara terör üssü

PKK’da tam bir panik havası hakim. Terör örgütü, başta Tel Rıfat olmaz üzere kamplardaki çocukları zorla silah altına almaya başladı. Örgüt, Türkiye’nin bombardımanından kurtulmak, hem de operasyon durumunda kara propaganda yapmak için karargahlarını okul, cami sağlık kurumları gibi yerlere taşıdı. O yerlerden birisi de Mardin- Suriye sınırında Buheyre köyü oldu. Okulu boşaltıp yerleşmeye çalışan örgüt, hudut birliklerinin müdahalesi üzerine geri çekilmek zorunda kaldı.

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