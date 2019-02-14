Gündem Çelik HDPli eski vekilin tehditleri hukuk alanında kendisine dönecektir
POLİTİKA

Çelik: HDP'li eski vekilin tehditleri hukuk alanında kendisine dönecektir

AK Parti Sözcüsü Çelik, eski HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın paylaşımlarına ilişkin "Kuşkusuz savurduğu tehditler, hukuk alanında kendisine dönecektir" dedi.

Haber Merkezi AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, HDP'den 26. Dönem Van Milletvekilliği yapan Nadir Yıldırım'ın paylaşımına tepki gösterdi.

Yıldırım'ın, resmi Twitter hesabından terör örgütü PKK adına konuşarak tehditler savurduğunu vurgulayan Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

  • "Kuşkusuz karşılığını hukuk sistemi içinde görecektir. Terörün bütün ahlak dışı, gayrimeşru ve insanlık dışı taraflarını temsil etme konusunda terör örgütüyle yarışa giren bu şahıs bir örnektir. Demokratik mekanizmaları terör için kullanmanın ne anlama geldiğinin net bir örneğidir bu durum. Bu çirkin zihniyetin mensuplarının terör örgütü adına silah taşımakla başlattıkları illegal faaliyetlerini, PKK adına tehditler savurmaya kadar taşımış olmaları ibretliktir. Kuşkusuz savurduğu tehditler hukuk alanında kendisine dönecektir. Terör adına konuşan, hatta terör örgütünden daha ileri gidebileceğini göstermeye çalışan bu zihniyete karşı olmak insanlık meselesidir. Bizim teröre karşı hukuk ve demokrasi ilkelerinden yana tavizsiz tutumumuz kararlılıkla devam edecektir."

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