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ANKARA

HDP'li vekil Alican önlü'ye terör propagandasından 1,5 yıl hapis

HDP'li vekile terör propagandasından 1,5 yıl hapis

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılandığı davada, mahkeme heyeti tarafından 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi DHA
HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü terörist cenazesine de katılmıştı.
HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü terörist cenazesine de katılmıştı.

4 Eylül 2015 tarihinde, Tunceli merkezdeki Şehit Nahit Bulut Polis Merkezi Amirliği'ne yönelik bölücü terör örgütü PKK tarafından silahlı ve bombalı saldırının ardından çatışma çıktı. Çatışmada 1 polis memuru şehit oldu; saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristten biri öldürüldü, diğeri ağır yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Çatışma sonrasında öldürülen terörist ile ağır yaralı teröristin ambulansa taşınması ve hastaneye götürülmesinde etkin rol oynadığı iddiasıyla HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında 'terör örgüt propagandası yapmak' suçundan dava açıldı.

1,5 YIL HAPİS CEZASI

Alican Önlü'nün 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, öldürülen terörist ile ağır yaralı teröristi sahiplendiği, ambulansla hastaneye kaldırılmalarına bizzat iştirak ettiği ve çatışmada öldürülen PKK'lının Tunceli Cemevi'ndeki cenazesine katıldığı iddiasıyla, Önlü'ye, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Alican Önlü'nün, Bölge Adliye Mahkemesine başvurarak karara itiraz edeceği öğrenildi.

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