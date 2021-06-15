Gündem Çelik kasalarda ele geçirildi Tam 30 milyon lira değerinde
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Çelik kasalarda ele geçirildi: Tam 30 milyon lira değerinde

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda çelik kasalar içerisindeki gizli bölmelerde 30 milyon lira değerinde toplam 304 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
Çelik kasalarda ele geçirildi: Tam 30 milyon lira değerinde
Türkiye’ye getirilen çelik para kasalarının gizli bölmelerinde toplam 304 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen analiz neticesinde riskli görülen bir tır x-ray tarama cihazına sevk edildi. Tarama sonrasında tırda yüklü bulunan çelik para kasasında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine çelik kasa arama hangarına alınarak burada narkotik dedektör köpekler kullanılarak kontrol edildi. Narkotik dedektör köpeklerin de kasaya tepki vermesi üzerine çelik kasanın yan duvarları kesilerek açıldı. Metal levhaların açılması sonucu özel olarak oluşturulmuş gizli bölmeler içerisine paketler gizlendiği anlaşıldı. Bu paketlerden alınan numunenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde maddenin Afyon sakızı cinsi uyuşturucu olduğu anlaşıldı. Operasyon sonucu 104 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Benzer yöntemle İstanbul’a getirilen 2 çelik kasa daha tespit edildi


Yürütülen soruşturma derinleştirilerek İstanbul Erenköy Gümrük sahasında da benzer yöntemlerle Türkiye’ye getirilen 2 çelik kasa daha bulunduğu saptandı. Bunun üzerine elde edilen bilgi ve belgeler İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile paylaşıldı. İstanbul’da görevli Gümrük Muhafaza ekiplerince gümrüklü sahada bulunan çelik kasalar, x-ray taraması ve dedektör köpek kontrolüne tabi tutulduktan sonra kesilerek açıldı. Burada bulunan iki çelik kasada da uyuşturucu gizlendiği anlaşıldı. Söz konusu çelik para kasalarının gizli bölmelerinde toplam 200 kilo Afyon sakızı cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

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  • Habur ve İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerinin operasyonu sonucu Türkiye’ye getirilen çelik para kasalarının gizli bölmelerinde toplam 304 kilo uyuşturucu ele geçirilirken olaya ilişkin yürütülen soruşturmalara devam ediliyor.

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