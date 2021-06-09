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İSTANBUL

İstanbul'un dört ilçesinde helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartal, Maltepe, Pendik ve Ümraniye ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş kapsamlı operasyon başlattı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyona havadan da polis helikopteri destek verdi.

Haber Merkezi AA
Son dakika İstanbulun dört ilçesinde helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
İstanbul'un Kartal, Maltepe, Pendik ve Ümraniye ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 şüpheliye yönelik başlatılan çalışma kapsamında 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul'da 4 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu başlatıldı
İstanbul'da 4 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu başlatıldı

Özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda, ekipler özel eğitimli narkotik dedektör köpekleriyle söz konusu adreslerde arama yapıyor.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
AA
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Çeşitli uyuşturucu maddelerin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar paranın ele geçirildiği operasyonda, bazı kişiler gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
AA
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

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Dört ilçedeuyuşturucu operasyonu

Dört ilçede
uyuşturucu operasyonu

Operasyona polis helikopterleri de destek verdi.
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