İstanbul'un dört ilçesinde helikopter destekli uyuşturucu operasyonu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartal, Maltepe, Pendik ve Ümraniye ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş kapsamlı operasyon başlattı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyona havadan da polis helikopteri destek verdi.

Haber Merkezi 09 Haziran 2021, 07:25 Son Güncelleme: 09 Haziran 2021, 07:31 AA