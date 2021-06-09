Gündem İstanbulda PKK/KCK-PYD/YPG sokak yapılanmasına operasyon
İSTANBUL

İstanbul'da PKK/KCK-PYD/YPG sokak yapılanmasına operasyon

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sokak yapılanmasına yönelik olarak yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
İstanbulda PKK/KCK-PYD/YPG sokak yapılanmasına operasyon
Terör örgütü PKK/KCK-PYD yönelik 8 ilçede 11 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sokak yapılanmasına yönelik teknik ve fiziki takibin ardından 8 ilçede belirlenen 12 kişinin yakalanması için 11 adrese operasyon yapıldı. Saat 06.00'da eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

DHA

BEYOĞLU'NDA BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Beyoğlu, Çukur Mahallesi Kalyoncu Kulluğu Caddesi'nde bulunan bir binaya giren ekipler, evde yapılan aramaların ardından bir kişiyi gözaltına aldı.

DHA

GAZİOSMANPAŞA'DA ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Baskın yapılan bir diğer adres ise Gaziosmanpaşa, Mevlana Mahallesi, Turgutreis Caddesi'nde bulunan bir bina oldu. Binaya giren ekipler evde yaptıkları aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirdi. Yapılan aramaların ardından evde bulunan bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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