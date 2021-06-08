Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.

Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/uwpjCZ2nbp

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