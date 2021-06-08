Gündem BM tabelalı PKK kampı
ANKARA AVRUPA

BM tabelalı PKK kampı

MİT’in operasyonuyla öldürülen PKK elebaşı Selman Bozkır’ın yönettiği Mahmur, BM korumasında olduğu için diğer terör kamplarından ayrılıyor. Her yıl yüzlerce teröriste sabotaj, drone/maket uçak kullanma, suikast gibi eğitimlerin verildiği kamp PKK’nın istihbarat servisleriyle iletişim kurduğu merkez olarak biliniyor.

Burak Doğan Yeni Şafak
​BM tabelalı PKK kampı
PKK, Mahmur kampında örgüt mensuplarına silahlı eğitim veriyor. Kampta kalanların sayısı 11 bin ila 13 bin arasında.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları ve PKK’nın sözde Mahmur sorumlusunun MİT tarafından öldürülmesi, Mahmur Kampı’nı bir kez daha gündeme getirdi. BM gözetimindeki kamp terör örgütü için adeta korunaklı bölge. Burada her yıl yüzlerce terörist yetiştiren terör örgütü, yabancı istihbarat örgütleri ile ilişkilerini de bu kamp üzerinden sağlıyor. Örgüt içinde gayrimeşru ilişkilerden doğan çocuklar da bu kamplarda özel eğitimden geçiriliyor.

Terör örgütü PKK'nın 'Mahmur' sorumlusu Selman Bozkır'ın etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı
GÜNDEM
Terör örgütü PKK'nın 'Mahmur' sorumlusu Selman Bozkır'ın etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı

13 BİN KİŞİ KALIYOR

  • Erdoğan’ın “Terör örgütünün kuluçka merkezi” açıklamasıyla MİT ve TSK’nın hedefine giren Mahmur Kampı, tam bataklık. 1998 yılında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kurulan kamp, Erbil kent merkezine 65 km uzaklıkta. Kampta kalanların sayısı 11 bin ila 13 bin arasında değişiyor. Kamp sözde sivilleri barındırdığı için, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği gözetimindeki kamplar arasında bulunuyor.

Münbiç bizi bekliyor: Aşiretler bildiri yayımladı
DÜNYA
Münbiç bizi bekliyor: Aşiretler bildiri yayımladı

41 KAMP ARASINDA TEK

Irak’ın kuzeyindeki 41 sığınmacı kampından biri olan Mahmur, terör örgütü PKK’nın faaliyetleri dolayısıyla diğerlerinden ayrılıyor. Kamplar arasında sadece Mahmur’da düzenli askeri faaliyet yürütülüyor. Terör örgütü buradaki kampta yeni örgüt mensuplarına silahlı eğitim veriyor. Örgüt üyeleri, sabotaj, drone/maket uçak kullanma, suikast ve el yapımı patlayıcı (EYP) konusunda eğitiliyor.

ABD Sofi'yi koruyamadı: PKK’nın Suriye’deki 1 numarasıydı
GÜNDEM
ABD Sofi'yi koruyamadı: PKK’nın Suriye’deki 1 numarasıydı

KARACAK’A MAHMUR BAKIYOR

  • Burada eğitilen teröristler ilk olarak Mahmur yakınındaki Irak-Suriye lojistik ikmal hattı üzerinde bulunan Karacak Dağı’na gönderiliyor. 2018 yılında TSK tarafından 30 uçakla vurulan Karacak’taki 500’e yakın teröristin lojistik desteği ve yaşam malzemeleri de Mahmur’dan sağlanıyor. Kamptan örgüte gönderilen malzemeler arasında BM destekli kuruşların paketleri de bulunuyor. Çatışmalarda yaralanan teröristlerin tedavisinde Mahmur ara istasyon fonksiyonu görüyor. Bölgede yaralanan teröristlere ilk müdahale burada yapılıyor.

PKK'da çözülmelere devam ediyor: Bir terörist daha teslim oldu
GÜNDEM
PKK'da çözülmelere devam ediyor: Bir terörist daha teslim oldu

İSTİHBARAT ÜSSÜ

Terör örgütü yabancı istihbarat servisleri ile iletişimi de yine Mahmur üzerinden sağlıyor. Yerel kaynaklara göre; istihbarat servislerinin uzantıları, paravan STK’larla yardım faaliyeti adı altında kampa gelip gidiyor. Mahmur Kampı, terör örgütü ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında da ciddi bir çatışma alanı. Erbil’e 60 km uzaklıkta güçlü PKK varlığından rahatsız olan Bölgesel Yönetim, Mahmur’a örtülü bir ambargo uyguluyor. Bölgesel Yönetim’in, PKK’nın Mahmur’daki faaliyetleri hakkında ABD ve BM’ye defalarca rapor sunduğu, ancak hiçbir adım atılmadığı belirtiliyor.

Mehmetçik'ten PKK'ya darbe üstüne darbe: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111 oldu
GÜNDEM
Mehmetçik'ten PKK'ya darbe üstüne darbe: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111 oldu

Selman Bozkır
Selman Bozkır

İlk endişelenen ABD oldu

  • MİT’in, PKK’nın sözde Mahmur sorumlusu Selman Bozkır’ı etkisiz hale getirmesine ilk tepki, terör örgütün faaliyetlerine göz yuman ABD’den geldi. ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Linda Thomas-Greenfield, Mahmur’daki operasyondan “derin endişe” duyduğunu söyledi. Greenfield, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: “Türk yetkililere Mahmur Mülteci Kampı’ndaki sivilleri hedef alacak herhangi bir saldırının uluslararası ve insancıl hukukun ihlali olacağını açıkça belirttim. Bugün kampın yakınındaki patlamadan derin endişe duyuyorum ve tüm tarafları mültecilerin haklarına saygı duymaya çağırıyorum.”
Abone Ol Google News
Cambazın katillerine yeni dava

Cambaz'ın
katillerine yeni dava

​Daha önce 9'ar kez müebbet hapis cezası almışlardı.
Bir özrü çok gördü

Bir özrü çok gördü

​Kanada'daki Kızılderili çocuk katliamına tepkiler sürüyor.
BM tabelalı PKK kampı

BM tabelalı PKK kampı

​Kampta kalan teröristlerin sayısı 11 bin ile 13 bin arasında.
Gazze'de buruk gün

Gazze'de buruk gün

​Şehit olan öğrencilerin karnesini anneleri aldı.
Müsilaj temizlenene kadar

Müsilaj temizlenene kadar

Türkiye'nin en büyük deniz temizliği seferberliği bugün başlıyor.
Akdeniz’de ‘one minute’

Akdeniz’de ‘one minute’

​KKTC Başbakan Yardımcısı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
ABD yerine <br>Çin formülü

ABD yerine
Çin formülü

İran'la nükleer müzakerelerden rahatsız olan İsrail, rotayı Pekin'e çevirdi.
HDP'ye yeniden <br>kapatma davası

HDP'ye yeniden
kapatma davası

​Banka hesaplarına tedbir talep edildi.
Sokak çağrısı yaptı

Sokak çağrısı yaptı

​Ahmet Şık'tan skandal sözler.
Çanakkale'ye ilk tabliye

Çanakkale'ye ilk tabliye

Seksen yedi parça zemin daha eklenecek.
HSK başkanvekili Mehmet Ekinci

HSK başkanvekili Mehmet Ekinci

​Mevcut HSK'nın görev süresi dün doldu.
Alkollü sürücü dehşeti

Alkollü sürücü dehşeti

Beş aracı hurdaya çevirdi.
Şimdi de Türkiye şampiyonu

Şimdi de Türkiye şampiyonu

'​Ergin Ataman'lı Anadolu Efes başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Kanada'da <br>İslamofobik saldırı

Kanada'da
İslamofobik saldırı

​Terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti.
Masada kritik <br>başlıklar var

Masada kritik
başlıklar var

​ABD'den Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin flaş açıklama.
Vakalar direnç noktasında

Vakalar direnç noktasında

Günlük vaka sayısında hedefe az kaldı.
HDP'ye yeniden kapatma davası

HDP'ye yeniden kapatma davası

Yargıtay 500 partili hakkında siyasi yasak istedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.