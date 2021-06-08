Pençe şehidi uğurlandı: Bir ay sonra evlenecekti

Pençe-Yıldırım Harekatında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Samet Şeker (25) son yolculuğuna uğurlandı. Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristlerin daha önce araziye tuzakladığı EYP’nin infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayıp şehit düşen asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Şehidin naaşı daha sonra askeri uçakla memleketi Samsun’a gönderildi. Şehidin babası Nurettin, annesi Münevver Şeker, kardeşi Figen Yiğit ve nişanlısı Nidanur Dursun ayakta durmakta güçlük çekerken, acılı aileyi yakınları teskin etti.

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Samet Şeker

DÜĞÜNÜ ERKEN YAPTI

Şehit babası oğlunun tabutuna bakarak ağladı. Acılı anne ise “Oğlum, yavrum kalk. Ağlamayacaktım ama dayanamadım. Sözümü tutamadım annem. Sana kurban olurum” diye gözyaşı döktü. Nişanlı olan Samet Şeker’in önümüzdeki ay evleneceği öğrenildi. Nişanlısının babası Hüseyin Dursun, “En son bayramda görüşmüştük. Temmuz’un sonunda düğünümüz vardı. Ama o düğünü erken yaptı” dedi. Şehit Samet Şeker, Bafra Asri Mezarlık Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bafra Şehitliği’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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