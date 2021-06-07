Teröre ve teröriste geçit yok: MSB 6 terörist daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Huzur ve güvenliğin teminatı olan Komandolarımız, 2’si Fırat Kalkanı bölgesinde, 4’ü de Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere taciz atışında bulunan toplam 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.
Teröre ve teröriste geçit yok!
Huzur ve güvenliğin teminatı olan Komandolarımız; 2’si Fırat Kalkanı bölgesinde, 4’ü de Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere taciz atışında bulunan toplam 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/DejQNUBDDQ
Teröre ve teröriste geçit yok!