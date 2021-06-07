Teröre ve teröriste geçit yok: MSB 6 terörist daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Huzur ve güvenliğin teminatı olan Komandolarımız, 2’si Fırat Kalkanı bölgesinde, 4’ü de Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere taciz atışında bulunan toplam 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.

Teröre ve teröriste geçit yok!



Huzur ve güvenliğin teminatı olan Komandolarımız; 2’si Fırat Kalkanı bölgesinde, 4’ü de Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere taciz atışında bulunan toplam 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/DejQNUBDDQ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 7, 2021

GÜNDEM Van'da etkisiz hale getirilen teröristin PKK'nın sözde Başkale sorumlusu olduğu belirlendi