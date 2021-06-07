Dünya Teröre ve teröriste geçit yok MSB 6 terörist daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Teröre ve teröriste geçit yok: MSB 6 terörist daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2, Barış Pınarı bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: ​Fırat Kalkanı bölgesinde 2, Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını hız kesmeden devam ettiriyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Huzur ve güvenliğin teminatı olan Komandolarımız, 2’si Fırat Kalkanı bölgesinde, 4’ü de Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere taciz atışında bulunan toplam 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.

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