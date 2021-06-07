Gündem Vanda etkisiz hale getirilen teröristin PKKnın sözde Başkale sorumlusu olduğu belirlendi
VAN

Van'da etkisiz hale getirilen teröristin PKK'nın sözde Başkale sorumlusu olduğu belirlendi

İçişleri Bakanlığı, Eren-1 operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın sözde Başkale sorumlusu "Agit" kod adlı Gökhan Demir'in gri kategoride arandığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Vanda etkisiz hale getirilen teröristin PKKnın sözde Başkale sorumlusu olduğu belirlendi
Güvenlik güçlerimiz terör örgütlerine ağır darbeler vuruyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van-Başkale kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan, sözde Başkale sorumlusu "Agit" kod adlı Gökhan Demir olduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu teröristin 15 Mayıs 2020'de Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Destek Grubunun kullandığı araca yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 1 belediye çalışanı ve 1 sivil vatandaşın şehit olduğu, 1 belediye çalışanının yaralandığı terör olayının failleri arasında olduğunun tespit edildiği belirtildi.

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