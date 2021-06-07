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ANKARA

Terörün kuluçka merkezine nokta operasyon: PKK’nın dış bağlantısı kesildi

Kandil’in “kuluçka merkezi” olarak anılan Mahmur’un genel sorumlusu Selman Bozkır etkisiz hale getirildi. MİT’in bu önemli operasyonunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimize güzel bir haber vermek istiyorum” sözleriyle duyurdu. Uzun yıllar PKK’nın Avrupa’daki faaliyetlerini organize eden Bozkır, İngiltere sorumluluğunu da yürüttü. Bozkır, Mahmur’dan önce Irak’ın kuzeyinde örgütün illegal para trafiğini yönetti.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
​Terörün kuluçka merkezine nokta operasyon: PKK’nın dış bağlantısı kesildi​
Selman Bozkır

Terör örgütü PKK’ya ağır bir darbe daha vuruldu. PKK’nın Mahmur sorumlusu “Doktor Hüseyin” kod adlı Selman Bozkır, Irak’ın kuzeyinde öldürüldü. Selman Bozkır, PKK/KCK’nın Kandil bölgesinde sıkışıp Mahmur’a ağırlık vermesi üzerine örgütün Mahmur sorumluluğuna getirilmişti. Yapılan istihbari analizlerde, PKK/KCK’nın Mahmur Kampı’na Kandil kadar önem verdiği, mülteci kampı adı altında eylemci kadrolarını bu alandan temin ettiği/yetiştirdiği belirlendi.

SİHA İLE VURULDU

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Selman Bozkır’ın PKK/KCK faaliyetlerinin yürütüldüğü Mahmur kampında bulunduğunu tespit edince düğmeye bastı. Kampa giriş-çıkışlar MİT’in yerel istihbarat ağı ile takibe alındı. Adım adım izlenen PKK’lı Bozkır, 5 Haziran’da teröristlerin yol kontrolü yaptığı Mahmur kampına çok yakın bir noktada SİHA ile vuruldu. PKK’lı elebaşı, beraberindeki 2 teröristle birlikte etkisiz hale getirildi. Bu operasyon, Mahmur kampının da PKK için artık güvenli olmadığını ortaya koydu.

TERÖRÜ KAYNAĞINDA KURUTACAĞIZ

Selman Bozkır’ın etkisiz hale getirildiği operasyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Milletimize güzel bir haber vermek istiyorum” diye duyurdu. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Erdoğan, mesajında “Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma milletim adına teşekkür ediyorum. Hain ve bölücü örgütün Mahmur’u terörün kuluçka merkezi olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

AVRUPA'DAN GELDİ

PKK/KCK’ya 1990’larda katılan terörist, uzun yıllar örgütün Avrupa’daki faaliyetlerini organize etmiş, bu kapsamda PKK’nın İngiltere sorumluluğunu yürütmüştü. PKK elebaşı, Mahmur’da görevlendirilmeden önce de Irak’ın kuzeyinde örgütün uyuşturucu, insan kaçakçılığı, karapara aklama gibi kirli işlerini yönetiyordu.

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