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İSTANBUL

Maltepe'de kalaşnikoflu saldırı: 2 kişi yaralandı

Maltepe'de kalaşnikof piyade tüfeğiyle 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin göstermesi üzerine olayda kullanılan kalaşnikof piyade tüfeği, evinin arka bahçesindeki ağaçlık alanda bulundu.

Haber Merkezi AA
Maltepede kalaşnikofla 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Haziran'da Esenkent Mahallesi'nde 2 kişinin uzun namlulu silahla yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve detaylı çalışmalar yapan ekipler, olayı gerçekleştiren kişiyi tespit etti.

Polisin yaptığı operasyonda şüpheli V.Ç., Esenkent Mahallesi Metin Sokak'taki evinde yakalandı.

Kalaşnikof bahçede bulundu


Şüphelinin göstermesi üzerine olayda kullanılan kalaşnikof piyade tüfeği, evinin arka bahçesindeki ağaçlık alanda bulundu.

Çok sayıda suçtan kaydı bulunan V.Ç.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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