Maltepe'de kalaşnikoflu saldırı: 2 kişi yaralandı

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Bakan Yanık duyurdu: Nişantaşı'ndaki başörtülü kadınlara saldırıya Bakanlık müdahil olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul Nişantaşı'nda başörtülü kadınları hedef alan şiddet olayıyla ilgili açılacak davaya, Bakanlık olarak müdahil olacaklarını bildirdi. Bakan Yanık yaptığı açıklamada, "Açılacak davaya müdahil olarak Nişantaşı'nda saldırıya maruz kalan kardeşimize bu süreçte her türlü desteği vereceğiz, yanındayız" dedi.