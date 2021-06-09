Gündem Esenyurtta dehşete düşüren olay İş arkadaşını boğup kuyuya attı
İSTANBUL

Esenyurt'ta dehşete düşüren olay: İş arkadaşını boğup kuyuya attı

Esenyurt'ta bir kişi aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşını aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrası boğarak öldürdü. Öldürdüğü arkadaşının cansız bedenini ise bir araçla Büyükçekmece'de iş yerine ait araziye getirerek buradaki kuyuya attı. Polis ekipleri şüphelinin ifadesi üzerine kuyuda ölen kişinin cansız bedenini buldu. Gözaltına alınan cinayet zanlısı sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, kuyudan çıkarılan kişinin cansız bedeni de Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Esenyurtta dehşete düşüren olay: İş arkadaşını boğup kuyuya attı
İş arkadaşını önce boğdu, sonra araçla götürdüğü arazideki kuyuya attı.

Olay Büyükçekmece, Karaağaç Mahallesi'nde dün gündüz saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 28 Mayıs'tan beri Hakan Ç. (35) isimli bir kişiden haber alamayan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri de kayıp ihbarı yapılan Hakan Ç.'nin çalıştığı iş yerine giderek en son görüştüğü kişinin Hurşit B. (61) olduğunu tespit etti.

DHA

POLİS CİNAYETİ KISA SÜREDE ÇÖZDÜ

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada Hurşit B'nin iş yerinde şüpheli hareketler sergilediğini öğrendi. Ekipler cinayet zanlısı Hurşit B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Polis ekiplerinin yaptığı sorguda, Hurşit B. bir süre önce iş yerinde Hakan Ç. ile alkol aldığını ve aralarında tartışma çıktığını söyledi. Daha sonra da Hurşit B. tartışma sonucunda Hakan Ç.'yi boğarak öldürdüğünü bir araç ile Büyükçekmece'de iş yerine ait bir araziye giderek burada bulunan kuyuya attığını itiraf etti.

DHA

POLİS DETAYLI OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTI

Polis ekipleri yaptığı sorgulama sonrası, Hurşit B.'nin tarif ettiği araziye giderek kuyuda inceleme yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede kuyuda Hakan Ç'nin cesedine ulaştı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri Hakan Ç.'nin cansız bedenini kuyudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Hakan Ç.'nin hayatını kaybettiği belirledi.

Polis ekipleri de olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Hakan Ç.'nin cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kırıkkale'de eşi tarafından boğazından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
GÜNDEM
Kırıkkale'de eşi tarafından boğazından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Girdiği saunada uyuya kalan hamamcı hayatını kaybetti
GÜNDEM
Girdiği saunada uyuya kalan hamamcı hayatını kaybetti
Abone Ol Google News
Dört ilçedeuyuşturucu operasyonu

Dört ilçede
uyuşturucu operasyonu

Operasyona polis helikopterleri de destek verdi.
Oğluma karşıtüm esirleri geri ver

Oğluma karşı
tüm esirleri geri ver

​Paşinyan'dan Azerbaycan'a ilginç çağrı.
Dehşetedüşüren olay

Dehşete
düşüren olay

İş arkadaşını boğup arazideki kuyuya attı.
Koruma alanı<br>ilan edilecek

Koruma alanı
ilan edilecek

​15 bölgede birden temizlik başladı.
Kağıttan müttefik

Kağıttan müttefik

​NATO hiçbir zaman yanımızda olmadı.
Bosna Kasabı’na müebbet

Bosna Kasabı’na müebbet

​Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması cezayı onadı.

Vaka azalıyor turist artıyor

Vaka azalıyor turist artıyor

Risk düşüşü Avrupa'nın Türkiye'ye karşı tutumunu değiştirdi.
Meclis kapanmadan yasayı çıkarın

Meclis kapanmadan yasayı çıkarın

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayvan hakları talimatı.
AYM'nin seçeneği kalmamıştır

AYM'nin seçeneği kalmamıştır

​HDP iddianamesi artık iade edilemez.
Kimsesiz çocuklar<br>burada canileşiyor

Kimsesiz çocuklar
burada canileşiyor

​Çocukları Mahmur'da canlı bomba yapıyorlar.
Aşıda yeni dönem

Aşıda yeni dönem

​Aile hekimi de BioNTech yapacak.
Bu barbarlık durdurulmalı

Bu barbarlık durdurulmalı

​Pakistanlı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.
Nefret tohumları ekiyor

Nefret tohumları ekiyor

​Kılıçdaroğlu, toplumu kutuplaştırmak için elinden geleni yapıyor.
Geceler daha aydınlık olacak

Geceler daha aydınlık olacak

Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gaz enerjiye dönüştü.
Rekabetler sahada kalsın

Rekabetler sahada kalsın

​Osman Nuri Kabaktepe dostluk maçında sahaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.