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İSTANBUL

İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: Çocuk kitaplarının kapaklarına yerleştirmişler

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda, çocuk kitaplarına gizlenmiş 4 kilo, sırt çantasına ve bagaj tabanına gizlenmiş 9 kilo uyuşturucuyu yurda sokmak isteyen 5 kurye yakalandı. Zehir tacirlerinin uyuşturucuyu çocuk kitaplarının kapaklarının altına özel bir yöntemle gizlediği belirlendi.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Havalimanında uyuşturucu operasyonu: Çocuk kitaplarının kapaklarına yerleştirmişler
İstanbul Havalimanı’nda 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen analizler neticesinde aynı tarihte havalimanına gelecek üç yolcu riskli olarak değerlendirildi. Farklı ülkelerden gelecek üç yolcuyu taşıyan uçaklar hava takip sistemi üzerinden takibe alındı.

  • Uçakların havalimanına iniş yapmalarının ardından hem şüpheli yolcular hem de beraberindeki bagajlar gözetim altına alındı.

Kolombiya'dan getirmişler

Kolombiya’dan Türkiye’ye gelen ilk yolcu Gümrük Muhafaza ekiplerince durdurularak yolcunun sırt çantası x-ray cihazı ile tarandı. Şüpheli yoğunluğa rastlanmasının ardından narkotik dedektör köpeğin de çantada bulunan çocuk kitaplarına tepki verdiği gözlendi. Bunun üzerine açılarak aranan kitapların kapaklarının altına özel bir yöntemle gizlenmiş levhalar halinde uyuşturucu bulunduğu saptandı. Yapılan analizde levhaların içerisindeki uyuşturucu maddenin kokain olduğu anlaşıldı. Operasyon neticesinde uyuşturucu kuryesinin taşıdığı çocuk kitaplarının içerisinde toplam 4 kilo kokain ele geçirildi.

Sırt çantalarına gizlenmiş 3’er kilo uyuşturucu ele geçirildi

Etiyopya’dan Türkiye’ye gelen bir diğer şüpheli yolcunun bagajlarında ve beraberindeki çantalarda yapılan kontrollerde sırt çantası içerisindeki kol çantaları Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkatini çekti. X-ray tarama cihazı ve narkotik dedektör köpekle kontrol edilen çantaların astarının altında yabancı maddelerin bulunduğu saptandı. Bulundukları yerlerden çıkarılan paketlerin içerisinde yaklaşık 3 kilo ağırlığında kokain ele geçirildi. İspanya’dan Türkiye’ye gelen bir diğer şüpheli yolcu da, pasaport kontrolünün ardından durduruldu.

  • İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince kuryenin beraberindeki sırt çantası arandı. Sırt çantasının astarı altına gizlenmiş paketler x-ray cihazı ve narkotik dedektör köpek sayesinde tespit edildi. Paketlerin içerisinde 3 kilo esrar ele geçirildi.

Aynı uçaktaki 2 kurye yakalandı

Birkaç gün sonra gerçekleştirilen son uyuşturucu operasyonunda ise bu defa aynı uçakta seyahat eden iki kurye Gümrük Muhafaza ekiplerinin analizi sonucu riskli görülerek gözetim altına alındı. Kuryelerin beraberindeki bagajlar uçaktan indirildikten sonra dedektör köpekle arandı. Köpeğin tepki verdiği alanın x-ray taraması sonucunda, bagajların taban kısmında şüpheli yoğunluğa rastlandı. Açılarak aranan bagajların tabanlarında özel olarak oluşturulan gizli bölmelerde toplam 1 kilo 300 gram esrar cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonun devamında uyuşturucunun teslim edileceği kişinin evinde yapılan aramalarda ise 1 kilo 700 gram esrar ile 5 adet uyuşturucu hap yakalandı.

  • Gümrük Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirdikleri 4 ayrı operasyonda yaklaşık 13 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu kuryeleri gözaltına alınırken olaylara ilişkin yürütülen soruşturmalara devam ediliyor.

İstanbul Havalimanı'nda midelerinde uyuşturucu taşıyan şüpheliler böyle yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda sindirim sisteminde uyuşturucu madde taşıyan kişilerin tespit edilmesi üzerine 8 Şubat 2021 tarihinde operasyon düzenledi.
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Operasyonda İran uyruklu 4 şüpheli yakalanırken, 92 adet küçük kapsül şeklinde toplam ağırlığı 882 gram gelen eroin ve 12 adet büyük kapsül şeklinde toplam ağırlığı 508 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi.
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Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti suçundan haklarında işlem yapılan 4 şüpheli önceki gün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.
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İstanbul Havalimanı'nda midelerinde uyuşturucu taşıyan şüpheliler böyle yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda sindirim sisteminde uyuşturucu madde taşıyan İran uyruklu 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi: Yolcunun midesinden bin 844 gram kokain çıktı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 30 Mayıs Pazar günü uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti çalışmaları kapsamında, İstanbul Havalimanı'nda Etiyopya-İstanbul uçağının yolcularından olan Nijerya uyruklu B.E.O. isimli kişiye operasyon düzenledi.
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Gözaltına alınan B.E.O. isimli yabancı uyruklu kişinin midesinden toplam 96 adet kapsül içerisinde bin 844 gram kokain maddesi ele geçirildi.
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Şüphelinin İstanbul Havalimanı'na geliş görüntüsü ve yakalanma anı güvenlik kameralarıyla kaydedildi.
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Gözaltına alınan Nijerya uyruklu B.E.O., isimli şüpheli, 01 Haziran Salı günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
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İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi: Yolcunun midesinden bin 844 gram kokain çıktı
İstanbul Havalimanı'nda Nijerya uyruklu B.E.O. isimli kişinin midesinden 96 kapsül halinde bin 844 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Etiyopya-İstanbul uçuşuyla İstanbul'a gelen şüpheli havalimanında polis ekiplerinin güvenlik kameralarınca takibi sonucu gözaltına alındı. Şüphelinin havalimanına gelişi ve yakalanma anı kameralarla görüntülendi.


Midesinde uyuşturucu taşıyordu: İstanbul Havalimanı'nda böyle yakalandı
GÜNDEM
Midesinde uyuşturucu taşıyordu: İstanbul Havalimanı'nda böyle yakalandı
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