Midesinde uyuşturucu taşıyordu: İstanbul Havalimanı'nda böyle yakalandı İstanbul Havalimanı'nda yutma yöntemiyle sindirim sisteminde uyuşturucu taşıyan kuryelere yönelik operasyon düzenlendi. Yakalanan İran uyruklu 5 şüphelide 284 adet kapsül şeklinde 3 kilo 350 gram eroin maddesi ve 8 adet kapsül şeklinde 122 gram afyon sakızı ele geçirildi. Zanlıların yakalanma anları da kameraya yansıdı.

Haber Merkezi 09 Şubat 2021, 11:57 Son Güncelleme: 09 Şubat 2021, 12:40 DHA