Gündem Midesinde uyuşturucu taşıyordu İstanbul Havalimanında böyle yakalandı
İSTANBUL

Midesinde uyuşturucu taşıyordu: İstanbul Havalimanı'nda böyle yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda yutma yöntemiyle sindirim sisteminde uyuşturucu taşıyan kuryelere yönelik operasyon düzenlendi. Yakalanan İran uyruklu 5 şüphelide 284 adet kapsül şeklinde 3 kilo 350 gram eroin maddesi ve 8 adet kapsül şeklinde 122 gram afyon sakızı ele geçirildi. Zanlıların yakalanma anları da kameraya yansıdı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Havalimanı'nda midesinde uyuşturucu taşıyan İranlı kuryeler böyle yakalandı.
İstanbul Havalimanı'nda midesinde uyuşturucu taşıyan İranlı kuryeler böyle yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu kuryelerine yönelik operasyon düzenledi.

DHA
İstanbul Havalimanı'nda midesinde uyuşturucu taşıyan İranlı kuryeler böyle yakalandı.
  • 15 Ocak ve 3 Şubat tarihleri arasında yapılan 4 farklı operasyonda yutma yöntemiyle sindirim sisteminde uyuşturucu madde taşıdıkları tespit edilen İran uyruklu toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
İstanbul Havalimanı'nda midesinde uyuşturucu taşıyan İranlı kuryeler böyle yakalandı.

Şüphelilerde 284 adet kapsül şeklinde 3 kilo 350 gram eroin maddesi ve 8 adet kapsül şeklinde 122 gram afyon sakızı ele geçirildi. Gözaltına alınan İran uyruklu 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
İstanbul Havalimanı'nda midesinde uyuşturucu taşıyan İranlı kuryeler böyle yakalandı.

DHA
İstanbul Havalimanı'nda midesinde uyuşturucu taşıyan İranlı kuryeler böyle yakalandı.

DHA
İstanbul Havalimanı'nda midesinde uyuşturucu taşıyan İranlı kuryeler böyle yakalandı.

DHA
İstanbul Havalimanı'nda midesinde uyuşturucu taşıyan İranlı kuryeler böyle yakalandı.

Pencereden polislere fırlattı içinden uyuşturucu çıktı
GÜNDEM
Pencereden polislere fırlattı içinden uyuşturucu çıktı
Abone Ol Google News
Bakıp bakıp geri gidiyorum

'Bakıp bakıp geri gidiyorum'

​Tabela ve demir çit engelleyemedi sac bariyer kuruldu.
Otomobil fiyatına satıyor

Otomobil fiyatına satıyor

"​Manevi değerleri çok yüksek."
Göbeklitepdeki gizemli metal blok dünya basınında: Uzaylılar Anadoluda

​MHP lideri partisinin grup toplantısında hitap ediyor.

İzmir'de 4.4 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4.4 büyüklüğünde deprem

​AFAD açıklama yaptı, hissedilen deprem korkuttu.

Tesla duyurdu

Tesla duyurdu

Bitcoin ile ödeme yapıp araç satın alınabilecek.

Tepki çeken kaçak villa için karar çıktı.
İmam hatipli gençten büyük buluş

İmam hatipli gençten büyük buluş

Elektrik yoktu: Su gücüyle sistem kurdu elektrik getirdi

​ABD'deki sır görüşmeleri ortaya döküldü.
Şeytani plan ortaya çıktı

Şeytani plan ortaya çıktı

​Hamile eşini 400 bin liralık sigorta parası için uçurumdan itti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.