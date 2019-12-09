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Ceren Özdemir'in katilinin cinayetten 4 saat önceki görüntüleri ortaya çıktı - Ordu haber

Ceren Özdemir'in katilinin cinayetten 4 saat önce zıpkın çalmak için girdiği av bayisindeki görüntüleri ortaya çıktı

Ordu'da 20 yaşındaki Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren cezaevi firarisi Özgür Arduç'un, cinayetten 4 saat önce, zıpkın çalmak için girdiği av bayiindeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ellerini montun cebine koyarak av ürünlerini yakından inceleyip, fiyatları hakkında bilgi alan katil zanlısının, dikkat çekmemek için gülümsediği, fırsatını bulamayıp, zıpkını çalamaması üzerine ise av bayiinden çıktığı görülüyor.

Haber Merkezi DHA
Ceren'in katilinin elleri cebinde rahat tavırları dikkat çekti.
Ceren'in katilinin elleri cebinde rahat tavırları dikkat çekti.

Ordu'daki olay, 3 Aralık saat 19.30 sıralarında, Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin önünde, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Abla Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı.

Ceren Özdemir'in katilinin zıpkın çalma çabaları güvenlik kamerasında
OYNAT 00:48
Ceren Özdemir'in katilinin zıpkın çalma çabaları güvenlik kamerasında
Ordu'da Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil Özgür Arduç'un, ifadesinde de itiraf ettiği 'zıpkın' çalma çabaları, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Katilin, av bayiinde dikkat çekmemek adına rahat tavırları dikkat çekti. Katil Arduç'un, iş yeri sahibine 'Farklı bir ile gideceğim, dönüşte zıpkın alacağım ondan soruyorum' dediği öğrenildi.


Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Ceren'i, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevinde kendini öldürmeye kalkıştı
GÜNDEM
Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevinde kendini öldürmeye kalkıştı

Katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı

Cinayetin ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü saldırganı yakalamak için harekete geçerek özel ekip kurdu. Ceren'in bale dersi verdiği kurstan eve kadar olan 2,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlendi. Polis, güzergahtaki ve olay yerindeki güvenlik kameraları ile mobese kayıtlarını mercek altına aldı.

Görüntülerden Ceren'in, evine yürüdüğü sırada gri renkte ve kapüşonlu mont giyen saldırgan tarafından takip edildiği ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonunda görüntüdeki kişinin, 12 suçtan sabıkası bulunan ve 1 Aralık günü cezaevinden firar eden uyuşturucu bağımlısı Özgür Arduç olduğu belirlendi.

Ceren'in katili, Özgür Arduç geçtiğimiz günlerde çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Polis ekiplerince yakalanan ve emniyette Ceren Özdemir'i öldürdüğünü itiraf eden Özgür Arduç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Canavarca hisle kasten öldürme' ve 'iki polisi yaralama' suçlarından tutuklandı. Katil zanlısı Arduç, güvenlik gerekçesiyle Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Yeni görüntüleri ortaya çıktı

Katil zanlısı Özgür Arduç'un, cinayetten 4 saat önce, zıpkın çalmak için Ordu'da girdiği bir av bayiindeki görüntüleri ortaya çıktı.

DHA
Ceren'in katilinin dikkat çekmemek için gülümsediği görülüyor.

Görüntülerde, ellerini montun cebine koyarak av ürünlerini yakından inceleyip, işletme sahibinden fiyatlar hakkında bilgi alan katil zanlısının, dikkat çekmemek için gülümsediği, fırsatını bulamayıp zıpkını çalamaması üzerine de av bayiinden çıktığı görülüyor.

DHA
Ceren'in katili, sorgusunda av bayisine girip zıpkın çalmaya çalıştığını itiraf etmişti.

İfadesinde söylemişti

Cezaevinden firar ettiğinde birilerini öldürmeyi planladığını anlatan katil zanlısı, sorgusunda av bayiinde girip zıpkın çalmaya çalıştığını ancak başaramadığını söyleyerek, "Üzerimdeki montu bir mağazadan çaldım. Ses çıkartan aparatı koparıp, üzerime giydim. Bıçağı bir av malzemecisinden çaldım. Param olsa silah alacaktım ama param yoktu. Katliam yapmak istiyordum. Zıpkın çalmayı da düşündüm ama ancak bıçak çalabildim" demişti.

DHA
Görüntülerde, ellerini montun cebine koyarak av ürünlerini yakından incelediği görülüyor.

"İçeri rahat tavırlarla girdi"

Katil zanlısının geldiği av bayii sahibi Rafet Yeşilyurt, "İçeri rahat bir tavırla girdi. Ürünlere baktı, zıpkının fiyatını sorup 'şimdi almayacağım' dedi. Ben de 'madem almayacaksın neden fiyatını soruyorsun' dedim. 'Dönüşte sonra alırım' dedi, bir süre bakınıp, çıktı gitti. Olayı televizyondan duyduk. Katilin buraya gelen o adam olduğunu anladım" diye konuştu.

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