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VAN

Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevinde kendini öldürmeye kalkıştı

Ordu'da 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak, öldüren Özgür Arduç, Van'da tutuklu bulunduğu yüksek güvenlikli cezaevinde bileklerini kesip kendini öldürmeye kalkıştı. Arduç'un, bileklerini, lavaboda kırdığı fayans parçalarıyla kestiği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Ceren'in katil zanlısı Özgür Arduç
Ceren'in katil zanlısı Özgür Arduç

Ordu'da balerin Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak, öldüren Özgür Arduç (35), Van'da tutuklu bulunduğu yüksek güvenlikli cezaevinde bileklerini kesip, intihar girişiminde bulundu. Arduç'un, bileklerini, lavaboda kırdığı fayans parçalarıyla kestiği öğrenildi.

DHA
Özgür Arduç

FAYANSLARI KIRARAK BİLEKLERİNİ KESTİ

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan, balerin Ceren Özdemir'i 3 Aralık'ta, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklayarak, öldüren Özgür Arduç, tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda intihar girişiminde bulundu.

DHA
Özgür Arduç
  • 'Canavarca hisle kasten öldürme' ve 'iki polisi yaralama' suçlarından tutuklanan, güvenlik gerekçesiyle Perşembe Efirli F Tipi Cezaevi'nden Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen Arduç, lavabodaki fayansları kırarak, parçalarıyla bileklerini kesti. Bu sırada cezaevi görevlileri tarafından görülen Arduç, güvenlik önlemleri altında hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi edilen Özgür Arduç, işlemlerinin ardından tekrar cezaevine götürüldü.

DHA
Ceren Özdemir

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