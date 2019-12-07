İyi ki doğdun Ceren

Ordu’da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde vahşice öldürülen Ceren Özdemir (20), yaşasaydı 21’inci yaşını kutlayacaktı. Ölümü ile Türkiye’yi yasa boğan Ceren’den geriye arkadaşlarına bıraktığı ‘Hediye almayın, ama doğum günümü unutmayın’ mesajları kaldı. Sosyal medya hesaplarına binlerce takipçi, mesajlar atararak Ceren’in doğum gününü kutladı. Mesajlarda, ‘Seni koruyamadık, bizi affet, doğum günün kutlu olsun’, ‘İyi ki doğdun melek yüzlü melek’, ‘İyiki doğdun prenses’ gibi ifadelere yer verildi.

Ceren Özdemir

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Ölümüyle Türkiye’yi yasa boğan Ceren’in sosyal medya hesaplarına duygu dolu kutlama mesajları yağdı.

MEZARINI ZİYARET ETTİLER

Ailesi ve yakın arkadaşları ise Ceren’in mezarına gitti, karanfil bıraktı. Anne Güfer Özdemir, “Kızım doğum günü planları yapıyordun. Ben nasıl dayanırım. Keşke şarkı söyleseydin, dans etseydin. Ben yatsaydım orada keşke. Benim yavrumu nasıl aldılar? Senin kıyafetlerini giydim de geldim kızım” diyerek ağladı. İdama karşı olduğunu ama bu tür vakalarda idam cezasının gerektiğini söyleyen baba Yılmaz Özdemir “O çocuğumuzu yetiştirmek, bu hale getirmek için 35 senedir garsonluk yapıyorum” dedi.

SINIFINDA HÜZÜNLÜ ANMA

Ceren'in sırasına çiçekler bırakıldı

Ceren için öğrencisi olduğu Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’ndeki sınıfında da anma töreni düzenlendi. Törene Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, akademisyenler, öğrenciler ve Ceren’in arkadaşları katıldı. Törende arkadaşları, Ceren’in sırasının üzerine, karanfiller ile önceki doğum gününde sınıf olarak çektirdikleri, ‘Doğum günün sonsuza dek kutlu olsun Ceren’ yazılı fotoğrafı bıraktı. Sınıftaki anmada yoklama da alınırken, Ceren’in adı okunduğunda herkes, ‘Aklımızda ve kalbimizde’ dedi. Anma töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, derin üzüntü içinde olduklarını belirterek, Ceren’i unutmayacaklarını söyledi. Akdoğan, öğrencilerin talebi üzerine Ceren’in adının üniversitede yaşatılması için çalışma başlatacaklarını da belirtti.

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KATİL VAN’A GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan tutuklanarak Perşembe Efirli F Tipi Cezaevine gönderilen Özgür Arduç’un, Şırnak’a nakledilmesiyle ilgili çalışma yapıldı. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uygun şartlar olmadığı gerekçesiyle kabul etmediği Arduç, karayoluyla Van cezaevine nakledildi.

Erdoğan’dan taziye telefonu

Recep Tayyip Erdoğam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ceren Özdemir’in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir’le telefonda görüşerek, duyduğu üzüntüyü ifade etti. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, aileye taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir’in elim bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti. Erdoğan, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Katilin firarı soruşturuluyor

Abdulhamit Gül

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili bilgi veren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, katil zanlısı Özgür Arduç’un açık cezaevinden firar etmesiyle ilgili idari bir soruşturma başlatıldığını söyledi. Gül şöyle konuştu: “Firariyle ilgili tüm yönler titizlikle soruşturulmaktadır. Bu konuda mevzuata aykırı bir durum var mı? Herhangi bir farklı bir ihmal ya da mevzuata aykırı bir durum var mı incelenmektedir. Adli ve idari yönden tüm yönleriyle araştırılmaktadır.”

Neden bıçakladı bilmiyorum