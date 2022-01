Cevdet Said’e veda

Çerkez asıllı mütefekkir Cevdet Said, Üsküdar’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Çerkez asıllı mütefekkir Cevdet Said, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat eden Cevdet Said için öğle namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde tören düzenlendi.

KARACAAHMET’E DEFNEDİLDİ

Said’in oğlu Beşir Said ve kızı Kevser Said avluda taziyeleri kabul etti. Yalova Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Güngör, cenaze namazı öncesi Cevdet Said’in hayatını ve Suriye’deki mücadelesini anlatan konuşma yaptı. Said’in cenazesi, namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedildi.

Cevdet Said

SAVAŞTAN SONRA SURİYE’YE GÖÇTÜLER

Cevdet Said’in ailesi, Rus-Kafkas Savaşı’nın 1864’te sona ermesinin ardından zorla yurtlarından edilince Suriye’de Golan Tepesi’nin eteğindeki Bi’ru’l Acem köyüne yerleşti.

31 Ocak 1931 yılında doğan Cevdet Said, 1958 yılında El-Ezher Üniversitesi’nde okumak için Mısır’a gitti. Üniversitenin Arap Dili ve Edebiyatı bölümünü bitiren Said, eğitim fakültesinde ihtisas yaptı. Suudi Arabistan ve Suriye’de öğretmenlik yapan Said, daha sonra Suriye’deki köyüne döndü.

Cevdet Said, ilk kitabı “Adem’in İlk Oğlunun Mezhebi: İslami Harekette Şiddet Sorunu”nu 1966 yılında yayımladı. Daha sonra “Kendilerini Değiştirmedikçe”, “Eylem: Kudret ve İrade”, “Cömert Rabbinin Adıyla Oku”, “Adem’in Oğlu Gibi Ol” kitaplarını kaleme alan Said’in bazı mektupları, uzun makaleleri ve ders notları da sonradan kitaba dönüştürülerek basıldı.

TÜRK VATANDAŞI OLDU

Almanya, Belçika, Mısır, Katar, Fas, İtalya, İran, Fransa ve Rusya gibi birçok ülkede konferanslar veren Said, Suriye’deki iç savaşın köylerine ulaşmasının ardından 2012 yılının sonunda ailesiyle İstanbul’a göç etti ve Türk vatandaşlığı aldı.

