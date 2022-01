Mütefekkir Cevdet Said hayatını kaybetti Çerkes asıllı mütefekkir Cevdet Said, tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybetti. Said, "Bireysel ve Toplumsal Değişmenin Yasaları Üzerine Araştırmalar" başlığı altında 1966 yılından itibaren çeşitli kitaplar yazdı, birçok konferans verdi.

