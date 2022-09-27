CHP Akdeniz Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahman Erden'den skandal 'Mersin' paylaşımı: Polislere çirkin iftira

Mersin'in Mezitli ilçesinde lüks otomobille Tece Polisevi önüne gelen iki kadın PKK'lı terörist, uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Hain saldırıda bir polis şehit olurken bir polis ve bir vatandaş da yaralandı.

CHP'li isimden skandal paylaşım

CHP Akdeniz Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahman Erden ise hain saldırı ile ilgili skandal bir iddia ortaya attı.

CHP'li Erden Mersin'de gerçekleştirilen terör saldırısı hakkında "Olayı gerçekleştirilen kadın polismiş" paylaşımında bulundu.

Erden sosyal medya hesabından şunları yazdı;

"İddia edilen bilgiye göre olayı gerçekleştiren kadın polismiş. Cinnet geçirmiş ve çevreye el bombası atmak suretiyle ateş açmış."

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Gelen tepkilerin ardından attığı skandal tweeti silmek zorunda kalan Erden, daha sonrasında özür diledi. Erden "Hain terör saldırısının gerçekleştiği anda sosyal mecralarda dolanan ses kaydını teyit etmeden paylaştığım için Polis Teşkilatından ve Türk Milletinden özür dilerim. Şehidimize Allah'tan rahmet yaralı polisimize şifa diliyorum. Mersin'imizin ve ülkemizin başı sağ olsun." açıklamasını yaptı.

Hain terör saldırısının gerçekleştiği anda sosyal mecralarda dolanan ses kaydını teyit etmeden paylaştığım için Polis Teşkilatından ve Türk Milletinden özür dilerim. Şehidimize Allah'tan rahmet yaralı polisimize şifa diliyorum. Mersin'imizin ve ülkemizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/MChWmEIUW6 — Abdurrahman Erden (@erdennet) September 26, 2022

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