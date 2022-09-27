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YEREL GÜNDEM

CHP Akdeniz Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahman Erden'den skandal 'Mersin' paylaşımı: Polislere çirkin iftira

CHP Akdeniz Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahman Erden , Mersin Mezitli'de bölücü terör örgütü PKK tarafından polis evine düzenlenen ve bir polisin şehit düştüğü terör saldırısı ile ilgili sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. Erden gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

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CHP Akdeniz Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahman Erdenden skandal Mersin paylaşımı: Polislere çirkin iftira
CHP Akdeniz Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahman Erden

Mersin'in Mezitli ilçesinde lüks otomobille Tece Polisevi önüne gelen iki kadın PKK'lı terörist, uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Hain saldırıda bir polis şehit olurken bir polis ve bir vatandaş da yaralandı.

CHP'li isimden skandal paylaşım

CHP Akdeniz Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahman Erden ise hain saldırı ile ilgili skandal bir iddia ortaya attı.

CHP'li Erden Mersin'de gerçekleştirilen terör saldırısı hakkında "Olayı gerçekleştirilen kadın polismiş" paylaşımında bulundu.

Erden sosyal medya hesabından şunları yazdı;

"İddia edilen bilgiye göre olayı gerçekleştiren kadın polismiş. Cinnet geçirmiş ve çevreye el bombası atmak suretiyle ateş açmış."

Gelen tepkilerin ardından attığı skandal tweeti silmek zorunda kalan Erden, daha sonrasında özür diledi. Erden "Hain terör saldırısının gerçekleştiği anda sosyal mecralarda dolanan ses kaydını teyit etmeden paylaştığım için Polis Teşkilatından ve Türk Milletinden özür dilerim. Şehidimize Allah'tan rahmet yaralı polisimize şifa diliyorum. Mersin'imizin ve ülkemizin başı sağ olsun." açıklamasını yaptı.

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Mersin’de polis noktasına hain saldırı: İkinci tuzak bomba imha edildi
FOTOĞRAF 15
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Hain saldırı Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi’ndeki Tece Polisevi’nde meydana geldi.
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22.45 sıralarında 2 araç içerisinde Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.
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Ekiplerinde karşılık vermesi üzerine çıkan çatışma sonucu bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi.
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Çıkan çatışma sonucu bir polis şehit olurken bir polis de yaralandı.
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te yandan patlama bölgesinde çanta içerisinde ikinci bir düzenek daha bulundu.
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Bomba İmha Polisleri, düzeneği kontrollü şekilde patlattı.
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Mersin’de polis noktasına hain saldırı: İkinci tuzak bomba imha edildi
Mersin'de Tece Polisevi'ne önce uzun namlulu silahlarla ateş açılmasının ardından bombalı araçla yapılan saldırı sonucu bir polis şehit olurken bölgede çanta içerisinde ikinci bir düzenek daha bulundu. Bomba İmha Polisleri, düzeneği kontrollü şekilde patlattı.
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