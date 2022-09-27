Gündem Mersinde canlı bombalı saldırı düzenleyen PKKlı Dilşah Ercanın CHPnin hak ihlalleri raporunda gazeteci olarak mağdur gösterildiği ortaya çıktı
POLİTİKA

Mersin’de canlı bombalı saldırı düzenleyen PKK’lı Dilşah Ercan’ın CHP’nin ‘hak ihlalleri’ raporunda gazeteci olarak ‘mağdur’ gösterildiği ortaya çıktı

Mersin’in Mezitli ilçesindeki polisevine saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin kimliği belirlendi. İçişleri Bakanlığı, teröristlerden birinin 'Zozan Tolan' kod adlı Dilşah Ercan olduğunu açıkladı. Dilşah Ercan'ın CHP'nin 'Türkiye'nin en büyük açık cezaevi' olarak itham edildiği Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda gazeteci olarak yer aldığı ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mersin’de canlı bombalı saldırı düzenleyen PKK’lı Dilşah Ercan’ın CHP’nin ‘hak ihlalleri’ raporunda gazeteci olarak ‘mağdur’ gösterildiği ortaya çıktı
Mersin'deki hain saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin kimliği belli oldu. Dilşah Ercan

Mersin’in Mezitli ilçesinde bulunan polisevine geçtiğimiz gün saat 22.45 sıralarında 2 kadın terörist tarafından saldırıda bulunuldu. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist, etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği ile ilgili yapılan çalışmalarda, birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu tespit edildi.

ÖRGÜTE 2013 YILINDA KATILDI

Teröristin; PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin’den katıldığı, Irak’ın kuzeyi, Kandil’de eğitim aldığı ve örgütün - sözde- özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Öte yandan, terörist hakkında metropollerde eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi.

CHP'NİN RAPORUNDA 'MAĞDUR GAZETECİ' OLARAK TANITILDI

Polisevine saldırı düzenleyen Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan'ın CHP'nin 'Türkiye'nin en büyük açık cezaevi' olarak itham edildiği Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda gazeteci olarak yer aldığı ortaya çıktı.

HDP'Lİ HASİP KAPLAN DA MECLİS'TE SAVUNMUŞTU

HDP'li Hasip Kaplan da 4 Temmuz 2013 tarihinde TBMM'de yaptığı konuşmada Dilşah Ercan ve diğer terör suçlarından tutuklu 'gazeteci' sıfatlı isimleri sayarak "Şu anki tutukluları saydım. Dikkat edin, yüzde 90’ı Kürtçe yazan Azadiya Welat gazetesinin…

Arkadaşlar, ya, Kürt diline, Kürt düşüncesine, Kürt gazetesine de bu kadar düşmanlık olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Mersin'de polisevine düzenlenen alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı
FOTOĞRAF 14
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Mersin'de bir polisin şehit olduğu biri polis dört kişinin de yaralandığı alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
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Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Mersin'de polisevine düzenlenen alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Mersin'de bir polisin şehit olduğu biri polis dört kişinin de yaralandığı alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde teröristlerin önce tabanca ile ardından ise uzun namlulu silahlarla polis noktasına saldırdığı görülüyor.


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