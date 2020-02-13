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POLİTİKA

CHP FETÖ’yle paralel çalıştı

FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmaları sürerken AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, CHP-FETÖ bağlantısını örneklerle sıraladı. Kılıçdaroğlu, 17-25 Aralık’tan sonra FETÖ’nün illegal ses kayıtlarını Meclis’te dinletti. CHP’liler, Zaman gazetesi ve diğer yayın kuruluşlarındaki aramaları engellemeye çalıştı, örgüt üyelerinin gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına karşı çıktı. Kılıçdaroğlu’nun 6 danışmanı FETÖ bağlantıları nedeniyle soruşturma geçirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

FATİH GÜRSUL (Başdanışman): İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığında Öğretim Üyesi Doçent olarak görev yapmaktayken 672 sayılı KHK kapsamında kamu görevinden çıkarıldı. Adına kayıtlı telefon hattında yapılan incelemede Bylock abone listesinde olduğu belirlendi.

Fatih Gürsul

AHMET CANER YENİDÜNYA (Başdanışman): Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı Profesör Doktor olarak görev yaparken OHAL sürecinde çıkarılan KHK ile kamu görevinden çıkarıldı.

Ahmet Caner Yenidünya

RASİM BÖLÜCEK (Başdanışman): Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin MİT yapılanmasına yönelik yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında FETÖ iltisaklı eski MİT görevlisi Enver Altaylı ile yoğun irtibatının olduğu tespit edildi.

MURAT AKSOY (Danışman): OHAL sürecinden KHK ile kapatılan Taraf Gazetecilik SAN.VE TİC.ANONİM ŞTİ. ve Diyalog GAZ SAN VE TİC LTD ŞTİ isimli şirketlerden SGK kaydı bulundu. FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklanarak Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Ekim 2017 günü tahliye oldu.

ALPER KETEN (Danışman): ID üzerinden Bylock kullanıcısı olduğu belirlendi. Hacettepe Üniversitesinde Yardımcı Doçent olarak görev yaparken OHAL sürecinde çıkarılan KHK ile kamu görevinden çıkartıldı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada adı geçtiği anlaşıldı.

Alper Keten

KORAY ÇALIŞKAN (Danışman): İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, FETÖ’nün “Kırmızı Telefon” isimli programı hazırlayıp sunduğu Haziran 2017 yılında gözaltına alınıp devam eden süreçte serbest bırakıldığı anlaşıldı.

Koray Çalışkan

İŞTAR GÖZAYDIN SAVAŞIR (35. Olağan Kurultayı’nda parti meclis adayı): FETÖ/PDY kapsamında kapatılan Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden 2015-2016 yılları arasında öğretim üyesi olarak görev yaptı. İzmir Cumhuriyet başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY mensubu şahıslara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Aralık 2016 tarihinde sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

EREN ERDEM (CHP eski milletvekili ve Parti Meclis Üyesi) : FETÖ silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek, gizli tanığı deşifre etmek, soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlarından tutuklandı. Ekim 2019 tarihinde ise tahliye edildiği.

KADRİ ENİS BERBEROĞLU (CHP eski milletvekili): İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince “Devletin Güvenliğine İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Casusluk Maksadıyla Açıklama” suçundan yargılandı.

İşte FETÖ’nün siyasi ayağı
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