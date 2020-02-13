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POLİTİKA

CHP-FETÖ ilişkisi?

İşte FETÖ’nün siyasi ayağı

AK Parti, 2010’dan başlayarak günümüze kadar CHP ile FETÖ bağlantısını örneklerle sıraladı. İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan çalışmada, FETÖ’nün CHP’yi nasıl yönettiği gözler önüne serildi. Çalışmada CHP’lilerin FETÖ itirafları da yer aldı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

AK Parti, CHP’nin FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmalarında yönelttiği suçlamalara ana muhalefetin son on yılda bu yapılanma ile temasını kronolojiye dökerek cevap verdi. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığının çalışmasında 2010’da başlayarak günümüze kadar CHP ile FETÖ bağlantısı örneklerle sıralandı.

İnsan Hakları Başkanlığının çalışmasında 2010 yılında FETÖ tarafından CHP’de gerçekleştirilen kaset kumpası ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan seçilmesi ile ilişkinin başladığı belirtildi. FETÖ ile CHP’nin ilişkileri şöyle anlatıldı:

Kılıçdaroğlu sürekli Ekrem Dumanlı ile görüştü

MİT MÜSTEŞARINA KUMPAS

2012 yılında FETÖ’nün ABD imamı olan Faruk Taban, Kılıçdaroğlu’nu genel merkezde ziyaret etti. Bu ziyaretten sonra FETÖ savcısı Sadettin Sarıkaya, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı ifadeye çağırdı.

FETÖ’nün ABD imamı ziyarete geldi.

2013 yılında ise FETÖ elebaşı Gülen’in daveti ile CHP heyeti ABD’ye gitti. Aynı yıl içerisinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da ABD’ye gitti ve burada FETÖ derneklerinin çatı kuruluşu olan Türk Amerikan Birliğini ziyaret etti.

SOLUĞU FETÖ’NÜN YAYIN ORGANLARINDA ALDI

2014’de FETÖ’nün 17-25 Aralık yargı darbesi girişimi sonrasında ise FETÖ’nün ortaya attığı ses kayıtları Kılıçdaroğlu tarafından CHP grup toplantısından dinletildi. Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’nün yayın organı Samanyolu TV’nin haber programına konuk oldu. CHP’li isimler soruşturma kapsamında Zaman gazetesinde yapılan aramalara engel olmak için FETÖ’nün yayın organlarının önüne gitti.

DUMANLI KONUK

  • 2015’de FETÖ’nün medya imamı Ekrem Dumanlı CHP Genel Merkezi’ne gelerek Kılçdaroğlu’nun konuğu oldu. Kılıçdaroğlu’ da Samonyolu Haber TV’ye çıkarak, terör örgütünün yayın organlarına yönelik olarak gerçekleşen operasyonları “hukuka saygısızlık olarak niteledi.

ZAMAN GAZETESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

2016 yılında 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ise Kılıçdaroğlu kayyum atanan Zaman gazetesini ziyaret etti. Bunun yerine FETÖ tarafından kurulan Yarına Bakış gazetesinin yöneticilerini ise partisinin genel merkezinde ağırladı.

TV VE GAZETELERİ KAPATILMASIN DEDİ

  • 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Kılıçdaroğlu kontrollü darbe söylemini gündeme getirdi. FETÖ’nün yayın organlarının kapatılmasına karşı çıktı. KHK ile kamudan uzaklaştırılan isimlere sahip çıktı. FETÖ soruşturmaları sonucu tutuklanan Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan gibi isimler için ‘onlar hapiste ama yürekleri bu meydanda’ ifadelerini kullandı.

FETÖ’DEN TUTAKLANDI

CHP’li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz FETÖ üyeliği suçlaması ile tutuklandı. FETÖ’den tutuklu eski MİT’çi Enver Altaylı ile Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Rasim Bölücek ile bağlantısı tespit edildi.

CHP’nin seçim kampanyasını başlatmak için kullandığı ‘Milletçe Alkışlıyoruz’ reklam filminin bazı bölümlerinin FETÖ’nün militan yetiştirme yuvalarından Gediz Üniversitesi’nde çekildiği ortaya çıktı.

CHP’lilerden itiraflar

Onur Öymen
  • CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen: “CHP’nin kendisine benzemeyen yapıyla (FETÖ) ittifakının nedenini anlamıyorum.”

Ayman Güler
  • CHP eski İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler: “Her ne kadar partimiz inkar etse de 30 Mart seçimlerinde bir ittifak yaptı, cemaatle ittifak yaptı. İllerde ve ilçelerde cemaatin çeşitli unsurlarının Cumhuriyet Halk Partisi’yle yürüdüğünü hepimiz gördük.”

Yılmaz Ateş
  • CHP eski Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş: “Maalesef benim partim o (FETÖ) terör örgütüne teslim oldu. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı.”

FETÖ-CHP ilişkisinde üç kritik isim: Gülek, Ecevit, Kılıçdaroğlu
OYNAT 00:00
FETÖ-CHP ilişkisinde üç kritik isim: Gülek, Ecevit, Kılıçdaroğlu
FETÖ'nün devlete sızarak kritik noktaları ele geçirme amacının 1960'lı yıllara dayandığı biliniyor. Teröristbaşı Fetullah Gülen'in CHP ile ilişkisi de bu yıllara dayanıyor. Gülen, Kasım Gülek ve Bülent Ecevit ile direkt temas kurmuştu. Gülek'in cenazesine katılmış, Ecevit'e ise şefaatçi olacağını açıklamıştı. Kemal Kılıçdaroğlu ise FETÖ mensupları ile yakın temas kurdu. Örgüt devlete savaş açtığı zaman Kılıçdaroğlu, Zaman gazetesini sık sık ziyaret edip, kayyum atanan Kanal Türk'e de destek çıkarması yapmıştı. Aynı Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gecesi ise FETÖ'nün Atatürk Havalimanına işgal eden tanklarına selam durup güvenli bir eve geçmişti.


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