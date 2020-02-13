Gündem FETÖ hala siyasette
POLİTİKA

FETÖ hala siyasette

Areda Survey’in son araştırmasında “CHP-FETÖ arasında işbirliği var” diyenlerin oranı % 50,8. Katılımcıların % 83,5’i de FETÖ’nün siyasetten hala temizlenemediği görüşünde.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Ali Bulaç - Abdülhamit Bilici - Kemal Kılıçdaroğlu
Ali Bulaç - Abdülhamit Bilici - Kemal Kılıçdaroğlu

Araştırma şirketi Areda Survey, 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği “Kadraj Türkiye” adlı araştırma raporunun sonucunu açıkladı. Türkiye gündemiyle ilgili araştırma, ülke genelinde her görüş ve yaş grubundan 2 bin 987 kişiyle yapıldı. Katılımcılara Libya sorunundan Suriye meselesine, CHP-FETÖ ilişkisinden Elazığ depremine kadar birçok konu hakkında soru soruldu.

FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI CHP

“17-25 Aralık’tan sonra CHP ile FETÖ arasında ilişki ve işbirliği olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna vatandaşların % 50,8’i ‘Evet’ cevabı vererek FETÖ-CHP bağlantısına dikkat çekti. Katılımcıların % 49,2’si de ‘Hayır’ dedi. “FETÖ’nün siyasi partiler içinde hala temsilcilerinin olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna % 83,5 ‘Evet’ cevabıyla FETÖ’nün siyasetten hala temizlenmediğini söyledi. Bu soruya katılımcıların % 16,5’i ise ‘Hayır’ cevabını verdi.

RUSYA’YA GÜVEN YOK

Dış politikayla ilgili Türkiye’nin Libya sorununun çözüme kavuşması için attığı adımları vatandaşların % 58,7’si ‘olumlu’, % 41,3’ü ‘olumsuz’ buldu. Son dönemde Suriye’de yaşanan olayları da yorumlayan vatandaşlar, Suriye politikasıyla ilgili yöneltilen “Sizce Türkiye, Suriye konusunda Rusya’ya güvenmeli mi?” sorusuna büyük farkla Rusya’ya güvenilmemesi yönünde görüş belirtti. Katılımcıların % 12,6 ‘Evet’, % 87,4 ‘Hayır’ cevabını verdi.

Kayak tatili yanlış

  • Geçtiğimiz ay Elazığ’da meydana gelen depremle ilgili “Elazığ depremi ardından devletin/yetkililerin kriz yönetimini ne derece başarılı buldunuz?” sorusuna vatandaşların % 51,1’i ‘başarılı’, % 34,5’i ‘başarısız’, % 14,5’i de ‘ne başarılı ne başarısız’ dedi. Vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun depreme denk gelen kayak tatiline de tepki gösterdi. “İmamoğlu’nun Elazığ’daki depremzedeleri ziyaretinin ardından Erzurum’da ailesiyle tatil yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna katılımcıların % 57,2’si ‘Yanlış buluyorum’, % 42,8’i ‘Doğru buluyorum’ cevabını verdi.

İşte FETÖ’nün siyasi ayağı
GÜNDEM
İşte FETÖ’nün siyasi ayağı

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