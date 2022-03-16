CHP işi liyakat: Maaşını ilçe başkanına vermeyince kovuldu CHP Sultanbeyli Eski İlçe Başkanı Muharrem Konuk, yaptığı yazılı açıklamayla, kazandığı aylık ücreti ilçe başkanına vermediği gerekçesiyle İBB Şehir Hatları Yönetim Kurulu üyeliğinden atıldığını söyledi. Konuk, kendisinin İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu olduğunu, yerine atanan kişinin ise ilkokul diplomasının dahi olmadığını belirterek, "Liyakatın anlamı bizim ilçede böyle takdir ediliyor." dedi.

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