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POLİTİKA

CHP işi liyakat: Maaşını ilçe başkanına vermeyince kovuldu

CHP Sultanbeyli Eski İlçe Başkanı Muharrem Konuk, yaptığı yazılı açıklamayla, kazandığı aylık ücreti ilçe başkanına vermediği gerekçesiyle İBB Şehir Hatları Yönetim Kurulu üyeliğinden atıldığını söyledi. Konuk, kendisinin İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu olduğunu, yerine atanan kişinin ise ilkokul diplomasının dahi olmadığını belirterek, "Liyakatın anlamı bizim ilçede böyle takdir ediliyor." dedi.

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Haber Merkezi Diğer
​CHP işi liyakat: Muharrem Konuk kazancını ilçe başkanına vermedi İBB Şehir Hatları Yönetim Kurulu üyeliğinden atıldı
CHP'li Muharrem Konuk

CHP Sultanbeyli Eski İlçe Başkanı Muharrem Konuk, yaptığı açıklamayla, partisinin ilçe yönetimi hakkında oldukça ses getirecek açıklamalarda bulundu.

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Kazandığı aylık ücreti Sultanbeyli İlçe Başkanı'na vermediği gerekçesiyle İBB Şehir Hatları Yönetim Kurulu üyeliğinden atıldığını söyleyen Konuk, "Ben İTÜ mezunu makine mühendisiyim. Yerime atanan arkadaşımızı küçümsemiyorum ama yanlış bilmiyorsam ilkokul diploması dahi yok. Kendisine başarı diliyorum. Liyakatın anlamı bizim ilçede böyle takdir ediliyor." ifadelerini kullandı.

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Konuk'un yaptığı yazılı açıklama şöyle:

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