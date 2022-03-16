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POLİTİKA İSTANBUL

CHP'li İBB'de ihale vurgunu: İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıracak belgeleri Kılıçdaroğlu'na yakın isim ifşa etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen 'Jahrein' adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun akçeli ihale işlerini Twitter üzerinden ifşa etti. "Ahbap çavuş ilişkisi bitecek diyorsunuz ama liyakatlı kişiler hep aynı çevreden çıkıyor" diyen Jahrein, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni de inceleyeceğim" diyerek Mansur Yavaş'a gözdağı verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli İBBde ihale vurgunu: İmamoğlunu köşeye sıkıştıracak belgeleri Kılıçdaroğluna yakın isim ifşa etti
Ekrem İmamoğlu - Kemal kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen "Jahrein" lakaplı sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç, Twitter hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) akçeli bir ihaleyi deşifre etti.

21 MİLYONLUK İHALE

İBB’nin 21 milyon TL’lik bir ihaleyi ’a devrettiği, İSBAK’ın da bu ihaleyi 15 milyon TL’ye MAF Bilişim ve Yazılım Şirketi’ne devrettiğini söyleyen Jahrein aynı şirketin aynı gün 10 milyonluk farklı bir ihale aldığını da söyledi.

"LİYAKATLI BİREYLER HEP AYNI ÇEVREDEN"

Melih Geçek ve Tuncay Yılmaz isimlerine de dikkat çeken Jahrein, söz konusu isimlerin Ekrem İmamoğlu ile ilişkisine değinerek, “Ahbap, çavuş ilişkisi bitecek, liyakat gelecek' söylemleri dillerden düşmüyor fakat ne hikmetse bu liyakatlı bireyler hep aynı çevreden çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Jahrein’in yaptığı açıklamalar şöyle:

1 - Sevgili dedem. İyi diyorsun, güzel diyorsun da… Benim gibi ekap dolaşabilen, biraz internet bilen insanların kafasında bazı soru işaretleri var. Ben mesela İBB ile ilgili birkaç TESADÜFle karşılaştım. Twitselimi okuyarak bana dönüş yaparsanız sevinirim.

2 - 2021/721158 numaralı yaklaşık 21 milyon ₺ değerindeki ihaleyi İSBAK’a devrediyor.

3 - İSBAK da hiçbir şey yapmadan aynı ihaleyi başka bir şirkete veriyor. Yaklaşık 15 milyon ₺’ye.

4 - Yetmiyor. Aynı şirkete aynı gün 07.01.22 tarihinde 10.5 milyon ₺’lik başka bir iş daha alıyor.

5 - Bu ihaleyi alan MAF Bilişim'in komşusu! Allah Allah yav...


  • Jahrein'in, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni de inceleyeceğim" söylemi Mansur Yavaş'a da bir gözdağı olarak yorumlandı.

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