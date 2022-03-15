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İSTANBUL

İBB'nin maaş oyunu: Yüzde 54 zam yapacağım diyen İmamoğlu'nun sözü tüm işçileri kapsamıyormuş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz gün tüm İBB işçilerine yüzde 54.44 zam yapacaklarını açıklamıştı. Zammın herkese değil, sadece Toplu İş Sözleşmesi yapılmayan ve mahkemesi süren işçilere yapılacağı ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Diğer
İBBnin maaş oyunu: Yüzde 54 zam yapacağım diyen İmamoğlunun sözü tüm işçileri kapsamıyormuş
İBB Başkanı İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediye işçilerine mağdur olmamaları için geçici zam müjdesi vermiş, 'İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz' açıklaması yapmıştı.

'İŞÇİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ' DEMİŞTİ

'İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İBB işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Toplu sözleşme görüşmelerimiz devam ediyor. Bu süreçte çalışanlarımızın mağdur olmamaları için ücretlerinde %54,44 oranında artışa gidiyoruz. Tüm işçilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun zam vaadi
İBB Başkanı İmamoğlu'nun zam vaadi

İMAMOĞLU'NDAN ŞARTLI ZAM

Ancak İmamoğlu'nun açıkladığı zam oranlarının tüm işçiler için gerçekleşmeyeceği ortaya çıktı. Zammın, sadece Toplu İş Sözleşmesi (TİS) yapılmayan ve mahkemesi süren işçileri kapsadığı belirtildi.

İBB CHP Meclis Üyesi Ülkü Sakalar da zammın tüm işçileri kapsamadığını doğruladı.

İBB tarafından teklif edilen zam oranları şu şekilde;

  1. Toplu İş Sözleşmesi olanlara %36
  2. Toplu İş Sözleşmesi görüşmesi devam edenlere %34
  3. Toplu İş Sözleşmesi olmayıp mahkemelik olan ve süreci devam edenlere ise %54.4

Bu teklife göre İBB Başkanı İmamoğlu'nun %54,4'lük zam vaadinden yararlanacak işçi sayısı 5000- 5500 kişi olacak.

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