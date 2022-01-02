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POLİTİKA

Tevfik Göksu'dan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na zor sorular: İBB CHP'nin aynası değil mi nerede liyakat?

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, katıldığı canlı yayında, CHP yönetimindeki İBB'nin görev verdiği terör iltisaklı personellere ilişkin konuştu. Göksu, CHP'li yöneticilerin katıldığı 'personel alım' toplantısından bir video izletti ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta yaptığı 'liyakat' vurgusuna gönderme yaparak, "İBB, CHP'nin aynası değil mi? Nerede liyakat" diye sordu. Göksu ayrıca, İBB yönetiminin 'LGBT müdürlüğü' kurmaya çalıştığını ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tevfik Göksudan Kılıçdaroğlu ve İmamoğluna zor sorular: İBB CHPnin aynası değil mi nerede liyakat?
Mehmet Tevfik Göksu

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görev yapan terör bağlantılı personellerle ilgili özel teftiş başlatıldığını ve konunun tüm yönleriyle soruşturulacağını duyurdu.

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İBB'deki terör iltisaklı personellerin neden Türkiye'nin gündemine geldiği sorusuna CNN Türk canlı yayınında yanıt veren Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "100 kişi alıyorsak 35 CHP, 15 İYİ Parti, 15 diğerleri 20-25'de İBB kariyer üzerinden gidiyor, süreç böyle işliyor." ifadelerini kullanan CHP'li yöneticinin videosunu izleterek "Hikaye buradan başlıyor" dedi.

Tevfik Göksu'dan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na zor zorular: İBB CHP'nin aynası değil mi nerede liyakat?
OYNAT 02:29
Tevfik Göksu'dan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na zor zorular: İBB CHP'nin aynası değil mi nerede liyakat?
Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, katıldığı canlı yayında, CHP yönetimindeki İBB'nin görev verdiği terör iltisaklı personellere ilişkin konuştu. Göksu, CHP'li yöneticilerin katıldığı 'personel alım' toplantısından bir video izletti ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta yaptığı 'liyakat' vurgusuna gönderme yaparak, 'İBB, CHP'nin aynası değil mi? Nerede liyakat' diye sordu.

18 Ekim 2020 yılında CHP'nin yaptığı 'değerlendirme toplantısının' tüm olayı özetlediğini ifade eden Göksu, sunucu ve konuklara, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı'nın CHP grubuyla yaptığı 'personel alım koşulları' konuşmasını izletti.

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Videonun devamında CHP'lilerin 'iyi kadrolaşamadıkları için' itiraz ettiğini vurgulayan Göksu, "CHP'li yönetici bir konuşma yapıyor. 'Biz İBB'ye personel alırken böyle yapıyoruz' diyor. 'Yüzde 35 CHP'den alıyoruz, yüzde 15 İYİ Parti'den alıyoruz, yüzde 15 de diğer adını söyleyemediklerimizden alıyoruz' diyor. Bütün şey 'diğer' kısmında başlıyor. Adını söylemekten çekindikleri, imtina ettikleri. Ekrem İmamoğlu, her fırsatta 'liyakat geldi, mülakat geldi İstanbul'a' diyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MEB'in kapısına giderek liyakat arıyor dedi değil mi? İBB CHP'nin aynası değil mi? Nerede liyakat" ifadelerini kullandı.

"LGBT MÜDÜRLÜĞÜ KURMAK İSTİYORLAR"

Göksu ayrıca, İBB yönetiminin LGBT müdürlüğü kurulması yönünde çalışmalar yaptığını açıkladı. CHP'nin LGBT meselesini çok sevdiğini belirten Göksu, "İBB meclisine sürekli LGBT ile ilgili şeyler getiriyor. Bunlara 'Hayır' diyoruz." diye konuştu.

Tevfik Göksu: İBB LGBT müdürlüğü kurmak istiyor
OYNAT 00:55
Tevfik Göksu: İBB LGBT müdürlüğü kurmak istiyor
Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, CHP yönetimindeki İBB'nin LGBT müdürlüğü kurulması yönünde çalışmalar yaptığını açıkladı. CHP'nin LGBT meselesini çok sevdiğini belirten Göksu, 'İBB Meclisi'ne sürekli LGBT ile ilgili şeyler getiriyor. Bunlara 'Hayır' diyoruz.' ifadelerini kullandı.

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