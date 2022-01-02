Tevfik Göksu'dan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na zor sorular: İBB CHP'nin aynası değil mi nerede liyakat?

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görev yapan terör bağlantılı personellerle ilgili özel teftiş başlatıldığını ve konunun tüm yönleriyle soruşturulacağını duyurdu.
TEVFİK GÖKSU GERÇEKLERİ İZLETTİĞİ VİDEOYLA BİR KEZ DAHA HATIRLATTI
İBB'deki terör iltisaklı personellerin neden Türkiye'nin gündemine geldiği sorusuna CNN Türk canlı yayınında yanıt veren Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "100 kişi alıyorsak 35 CHP, 15 İYİ Parti, 15 diğerleri 20-25'de İBB kariyer üzerinden gidiyor, süreç böyle işliyor." ifadelerini kullanan CHP'li yöneticinin videosunu izleterek "Hikaye buradan başlıyor" dedi.
18 Ekim 2020 yılında CHP'nin yaptığı 'değerlendirme toplantısının' tüm olayı özetlediğini ifade eden Göksu, sunucu ve konuklara, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı'nın CHP grubuyla yaptığı 'personel alım koşulları' konuşmasını izletti.
KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU'NA ZOR SORULAR: NEREDE LİYAKAT?
Videonun devamında CHP'lilerin 'iyi kadrolaşamadıkları için' itiraz ettiğini vurgulayan Göksu, "CHP'li yönetici bir konuşma yapıyor. 'Biz İBB'ye personel alırken böyle yapıyoruz' diyor. 'Yüzde 35 CHP'den alıyoruz, yüzde 15 İYİ Parti'den alıyoruz, yüzde 15 de diğer adını söyleyemediklerimizden alıyoruz' diyor. Bütün şey 'diğer' kısmında başlıyor. Adını söylemekten çekindikleri, imtina ettikleri. Ekrem İmamoğlu, her fırsatta 'liyakat geldi, mülakat geldi İstanbul'a' diyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MEB'in kapısına giderek liyakat arıyor dedi değil mi? İBB CHP'nin aynası değil mi? Nerede liyakat" ifadelerini kullandı.
"LGBT MÜDÜRLÜĞÜ KURMAK İSTİYORLAR"
Göksu ayrıca, İBB yönetiminin LGBT müdürlüğü kurulması yönünde çalışmalar yaptığını açıkladı. CHP'nin LGBT meselesini çok sevdiğini belirten Göksu, "İBB meclisine sürekli LGBT ile ilgili şeyler getiriyor. Bunlara 'Hayır' diyoruz." diye konuştu.