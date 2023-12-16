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CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi'ne geçti

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından vekil sayısı 19 olan Saadet TBMM grubunun düşmesi nedeniyle, bütçe görüşmeleriyle kısıtlı olmak kaydıyla partisinden istifa ederek Saadet Partisi'ne geçti. 

13:29 - 16/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 13:32 - 16/12/2023 Cumartesi
DHA
Ali Fazıl Kasap
Ali Fazıl Kasap

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ başkanlığında Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı. 


CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Genel Kurulu'da söz aldı.

Günaydın, bütçenin 5'inci tur görüşmelerine başladıklarını belirterek, 
"Dağıtılan programda Saadet Partisi grubunun düştüğünü görüyoruz. Biz bir kere daha TBMM'de geçirdiği rahatsızlık sonrasında hayatını kaybeden sevgili Hasan Bitmez kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diliyoruz. Efendim, TBMM'de muhalefetin söz hakkının kısıtlanmaması, halkın yaşadığı gerçeklerin tüm açıklığıyla ve etkinlikle TBMM kürsüsünden ifade edilmesine olanak tanınması ve bu çerçevede bütçe görüşmeleri süresiyle kısıtlı olmak kaydıyla Kütahya Milletvekilimiz Sayın Doktor Ali Fazıl Kasap, CHP'den istifa ederek bu amaçla Saadet Partisi grubuna geçmiş bulunuyor. Yarından itibaren Saadet Partisi grubu burada temsil edilecek"
ifadelerini kullandı.

Ali Fazıl Kasap kimdir?

İlk, orta ve lise öğrenimini Kütahya'da tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Zorunlu hizmeti Burdur-Yeşilova - Salda Sağlık Ocağı hekimi olarak tamamlamıştır.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları bölümünde uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra Kütahya Devlet Hastanesi'nde çalışmış olup 2006 yılında kamudan istifa ederek Özel Hekim Sinan Cerrahi Tıp Merkezi'ni kurmuştur.

2014 yılında tekrar kamuya döndü. 2015 genel seçimlerinde CHP 1. sıra milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi.

2018 Türkiye genel seçimlerinde CHP Kütahya milletvekili seçildi. Ayrıca CHP Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görev almıştır. Kütahya Milletvekili olarak görev yapmaktadır.






#Ali Fazıl Kasap
#CHP
#Saadet Partisi
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