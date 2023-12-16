"Dağıtılan programda Saadet Partisi grubunun düştüğünü görüyoruz. Biz bir kere daha TBMM'de geçirdiği rahatsızlık sonrasında hayatını kaybeden sevgili Hasan Bitmez kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diliyoruz. Efendim, TBMM'de muhalefetin söz hakkının kısıtlanmaması, halkın yaşadığı gerçeklerin tüm açıklığıyla ve etkinlikle TBMM kürsüsünden ifade edilmesine olanak tanınması ve bu çerçevede bütçe görüşmeleri süresiyle kısıtlı olmak kaydıyla Kütahya Milletvekilimiz Sayın Doktor Ali Fazıl Kasap, CHP'den istifa ederek bu amaçla Saadet Partisi grubuna geçmiş bulunuyor. Yarından itibaren Saadet Partisi grubu burada temsil edilecek"