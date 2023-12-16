TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ başkanlığında Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı.
CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Genel Kurulu'da söz aldı.
Ali Fazıl Kasap kimdir?
İlk, orta ve lise öğrenimini Kütahya'da tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Zorunlu hizmeti Burdur-Yeşilova - Salda Sağlık Ocağı hekimi olarak tamamlamıştır.
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları bölümünde uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra Kütahya Devlet Hastanesi'nde çalışmış olup 2006 yılında kamudan istifa ederek Özel Hekim Sinan Cerrahi Tıp Merkezi'ni kurmuştur.
2014 yılında tekrar kamuya döndü. 2015 genel seçimlerinde CHP 1. sıra milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi.
2018 Türkiye genel seçimlerinde CHP Kütahya milletvekili seçildi. Ayrıca CHP Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görev almıştır. Kütahya Milletvekili olarak görev yapmaktadır.