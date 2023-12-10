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CHP ittifakta küçük ortaklara odaklandı

Mehmet Güney
04:00 - 10/12/2023 Pazar
Güncelleme: 01:25 - 10/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Milletvekilliği seçimlerinde küçük partilere 38 milletvekili verdiği için Kılıçdaroğlu’nu her fırsatta eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimler için iş birliği konusunda küçük ortakların kapısını çalmaya hazırlanıyor. İYİ Parti ve HEDEP’in yerel seçimlerde iş birliği kapılarını kapattığı CHP, gözünü eski küçük ortaklarına çevirdi. Yakın zamanda genel başkan yardımcısı düzeyinde dirsek teması kurulması bekleniyor.

SAADET SOĞUK YAKLAŞIYOR

DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti’nin olası teklife sıcak baktığı kaydedilirken Saadet Partisi’nin şimdilik ittifaka soğuk olduğu konuşuluyor. İş birliği yapılması durumunda genel bir seçim çalışması değil, büyükşehirler özelinde ve belediye meclis üyeliklerinde bu partilere yer verilmesi planlanıyor. CHP, özellikle Cumhur İttifakı ile arasındaki oy farkının az olduğu yerlerde artık oyların AK Parti’ye gitmesini önlemek amacıyla bu partilere iş birliği teklifi götürecek. CHP’nin, bölgelerde yaptıracağı analizlerin ardından, konu önce genel başkan yardımcıları üzerinden görüşülecek. Hangi parti nerede güçlüyse, bölgesel değerlendirmeler yapılacak.



#Siyaset
#CHP
#yerel seçimler
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