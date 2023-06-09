CHP yandaşı Atilla Taş 'Yıllarca partiye zarar gelmesin diye yutkundum' diyerek gerçekleri itiraf etti

"Dedim ben parti meclis üyesi olmuş, bedeller ödemiş bir adamım nasıl yapacaksınız bunu? Hadi maçanız sıkıyorsa engelleyin! Deyip, Daldım otele! Etrafımda çelik yelek gibi duruyorlar. Bir şey yapsam rezalet çıkacak. Haydi sustum. Bu Bülent Tezcan, Aydın, İzmir tüm çete orada beni kesiyor. “Bülent Tezcan ihale” yazın google’a anlarsınız! Yaklaştırmadılar. Topuklu efeleri var bunların bir de. Çerçici hani! Siz onu bir de yöre halkından dinleyin! Kemal bey biliyor muydu bilmem ama adama daha önceden açılmış aynı yerleri yeniden açtırıp yollladılar Ankara’ya. Biz görüşemedik tabi. ben yine de sonuna kadar bunları destekledim. Şimdi bunlar demokratız. Şuyuz buyuz RTE diktatör falan diyorlar ya! Aman aman! O parti tertemiz Atatürk’ün bıraktığı hale gelene kadar işim bitmiştir artık bunlarla."