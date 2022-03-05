Hayat Şarkıcı Atilla Taş İsmail Saymaza sakın güvenmeyin gizli bir elaman olduğunu düşünüyorum
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Şarkıcı Atilla Taş: İsmail Saymaz'a sakın güvenmeyin gizli bir elaman olduğunu düşünüyorum

Şarkıcı Atilla Taş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda gazeteci İsmail Saymaz ve türevleri yüzünden 1 yıl daha hapis yatmak zorunda kaldığını belirterek, 'İsmail Saymaz'a sakın güvenmeyin, gizli bir elaman olduğunu düşünüyorum' dedi.

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Şarkıcı Atilla Taş: İsmail Saymaza sakın güvenmeyin gizli bir elaman olduğunu düşünüyorum
İsmail Saymaz

Şarkıcı Atilla Taş ve gazeteci İsmail Saymaz Twitter'da kapıştı! Atilla Taş, 'FETÖ'nün medya yapılanması' davası kapsamında aldığı 3 yıl 1 ay 15 günlük aldığı hapis cezasının kalanını yatmak için 2018'de tutuklanmıştı.

  • Atilla Taş yaptığı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda İsmail Saymaz ve türevleri yüzünden 1 yıl daha hapis yatmak zorunda kaldığını belirterek, "İsmail Saymaz biz mahkemede serbest kalınca bir tweet atarak Fetöcüleri serbest bıraktılar diyor ve biz bir yıl daha hapiste kalıyoruz!" dedi.

Taş, Saymaz'ın yaptığı bir paylaşım nedeniyle cezaevinde kaldığını belirterek, "Gizli bi eleman olduğunu düşünüyorum. O kadar zıplıyosun kimse tık demiyor!” ifadelerini kullandı.

Saymaz ise Twitter hesabından yaptığı “Evet, @AtillaTasNet ben tweet atarak, cezaevinde kalmana yol açtım (!) Ve sen de cezaevi anılarını yazdığın kitabını “Güzel adam, güzel dost” diye yazarak, bana armağan ettin” dedi.

‘GİZLİ Bİ ELEMAN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Atilla Taş'ın paylaşımları şöyle:

“Hazır İsmail saymaz muhabbeti açılmışken, O ve türevleri yüzünden 1 yıl daha hapis yatmak zorunda kaldım. Şimdi o halk tv'den yüzbinler kazanırken ben yurtdışına bile çıkamıyorum! :) Seninle bütün bu halkın önünde hesaplaşacağız.

Yiyosa Halk TV'ye davet et orada anlatayım yediğin naneyi, yerse tabi! Benim ömrümden bir yılımı nasıl çaldığını!

Aynı İsmail Saymaz biz mahkemede serbest kalınca bir tweet atarak fetöcüleri serbest bıraktılar diyor ve biz bir yıl daha hapiste kalıyoruz!

‘İSMAİL SAYMAZ'A SAKIN GÜVENMEYİN'

Bak İsmail Saymaz, senden bir yıl alacağım var! Gizli bi eleman olduğunu düşünüyorum. O kadar zıplıyosun kimse tık demiyor! bana yaptıkları gibi almıyorlar mesela! Atatürk'ü sevmezdin tapar oldun! Ama bu kez çok pis bi adama çattın! çözeceğim seni olm!. Beni arayıp abi çok özür dilerim. Olayların buraya geleceğini bilmiyordum dedin. Ben de sana inandım. Anlat İsmail duysun insanlar!. Anlatsana olm bunu yazdırmak için sarfettiğin cümleleri, pişmanlığını anlatsana olm! Niye sustun? Bu gece üzdüğüm herkesten özür dilerim. Ama İsmail Saymaz'a sakın güvenmeyin!." .
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