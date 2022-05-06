Atilla Taş’tan CHP’li Kaftancıoğlu’na salvo: Oy için atmadığınız takla kalmadı

Hükümet karşıtlığıyla tanınan ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Atilla Taş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu Twitter sohbet odasında bombaladı.

''ATMADIĞINIZ TAKLA KALMADI''

CHP'nin kendisine sırt döndüğünü belirten Atilla Taş, ''Ben sizin evrensel değerlerinizi kabul etmiyorum. Ben hiç bir zaman evrensel değer görmedim. CHP olarak bana sırt döndünüz. CHP olarak korkak partisiniz. Sırf AK Parti’den üç tane oy kapabilmek için ki kapamayacaksınız, atmadığınız takla kalmadı. CHP kadar kendi tabanına nankör bir parti daha görmedim. Nefret ediyorum artık hepinizden.'' dedi.

'PARAMIZLA SALON ALAMADIK'

Cebindeki parayla CHP'li belediyenin kendisine salon vermediğini iddia eden Atilla Taş, "Paramızla salon alamazken Nagehan'ı otobüse alıp bir de başkanınıza poz verdirtiyorsunuz. Nefret ediyorum hepinizden artık. 3 sene kim kiraladı bilmiyorum." şeklinde konuştu.

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'ADAM SANDIM'

Kendisini Karadeniz gezisine davet etmeyen İBB Başkanı İmamoğlu’nu yerden yere vuran Atilla Taş, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: “Sizi savunacağız destek vereceğiz, bu düzen değişsin diye, yediğimiz küfrün hakaretin, tehditin, (ödediğim bedelleri saymıyorum bile!) haddi hesabı yok! Bunun için miydi? Bu devran böyle sürecekse nedendi bu mücadele? Hakkımı helal etmiyorum!''