CHP'de 8 aday daha açıklandı! CHP adayları

CHP'de Mersin Toroslar, Bitlis Hizan ilçeleri ile 6 belde belediye başkan adayı daha açıklandı.
CHP'de son yapılan PM toplantısında, aday belirleme yetkisi Merkez Yönetim Kuruluna devredilmişti.
- CHP tarafından bugün açıklanan 8 adayın isimleri şöyle:
- 1- Batman Sason ilçesi Yücebağ beldesi Yaşar Tuncay
- 2- Bitlis Hizan ilçesi Süleyman Baştürk
- 3- Isparta Yalvaç ilçesi Hüyüklü beldesi Halil Görmez
- 4- Yozgat Boğazlıyan ilçesi Uzunlu beldesi Okan Yaşar Elbaşı
- 5- Zonguldak Ereğli ilçesi Gülüç beldesi Burak Emrah Yapıcı
- 6- Zonguldak Ereğli ilçesi Ormanlı beldesi Ayhan Turan
- 7- Zonguldak merkez Karaman beldesi Mustafa Kalaycı
- 8- Mersin Toroslar ilçesi Süleyman Dalkılıç