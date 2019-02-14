Gündem CHPde 8 aday daha açıklandı
POLİTİKA

CHP'de 8 aday daha açıklandı! CHP adayları

CHP'de 8 aday daha açıklandı

CHP'nin Mersin Toroslar İlçe Belediye Başkan Adayı Süleyman Dalkılıç, Bitlis'in Hizan ilçe adayı ise Süleyman Baştürk oldu.

Haber Merkezi AA
CHP
CHP

CHP'de Mersin Toroslar, Bitlis Hizan ilçeleri ile 6 belde belediye başkan adayı daha açıklandı.

CHP'de son yapılan PM toplantısında, aday belirleme yetkisi Merkez Yönetim Kuruluna devredilmişti.

  • CHP tarafından bugün açıklanan 8 adayın isimleri şöyle:
  • 1- Batman Sason ilçesi Yücebağ beldesi Yaşar Tuncay
  • 2- Bitlis Hizan ilçesi Süleyman Baştürk
  • 3- Isparta Yalvaç ilçesi Hüyüklü beldesi Halil Görmez
  • 4- Yozgat Boğazlıyan ilçesi Uzunlu beldesi Okan Yaşar Elbaşı
  • 5- Zonguldak Ereğli ilçesi Gülüç beldesi Burak Emrah Yapıcı
  • 6- Zonguldak Ereğli ilçesi Ormanlı beldesi Ayhan Turan
  • 7- Zonguldak merkez Karaman beldesi Mustafa Kalaycı
  • 8- Mersin Toroslar ilçesi Süleyman Dalkılıç

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