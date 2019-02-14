CHP'de 8 aday daha açıklandı! CHP adayları CHP'de 8 aday daha açıklandı CHP'nin Mersin Toroslar İlçe Belediye Başkan Adayı Süleyman Dalkılıç, Bitlis'in Hizan ilçe adayı ise Süleyman Baştürk oldu.

Haber Merkezi 14 Şubat 2019, 16:58 Son Güncelleme: 14 Şubat 2019, 17:07 AA