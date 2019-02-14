Gündem İYİ Partinin Ordu adayı İdris Naim Şahin oldu
POLİTİKA

İdris Naim Şahin İYİ Parti Ordu başkan adayı oldu

İYİ Parti'nin Ordu adayı İdris Naim Şahin oldu

CHP ile Ordu'da ittifak kuramayan İYİ Parti, büyükşehir belediye başkan adayı olarak İdris Naim Şahin'i belirledi. Şahin, 17-25 Aralık operasyonları sırasında AK Parti'den istifa ederek FETÖ üyelerine destek vermesiyle hatırlanıyor.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
İdris Naim Şahin
İdris Naim Şahin

İYİ Parti'nin Ordu Belediye Başkan adayı, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin oldu. Şahin'in adı daha önce CHP-İYİ Parti işbirliği adayı olarak gündeme gelse de, CHP tarafından kabul edilmemiş ve Ordu işbirliği dışında bırakılmıştı.

KENDİ KURDUĞU PARTİDEN İSTİFA ETTİ FETÖ'CÜLERE DESTEK VERDİ

İdris Naim Şahin 17-25 Aralık darbe girişimi sırasında 25 Aralık'ta AK Parti'den istifa etmişti. Şahin, Gezi olaylarında da AK Parti ile ters düşmüştü. Daha sonra Millet ve Adalet Partisi'ni (MİLAD) kurdu. Bir süre sonra kurduğu partiden istifa eden Şahin, FETÖ operasyonları sırasında Zaman ve Bank Asya gibi FETÖ'nün kurumlarına destek vermişti.

CHP'NİN DESTEĞİNİ İSTEMİŞTİ

Habertürk'te yer alan habere göre; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 29 Ocak’ta medya temsilcileriyle kahvaltıda buluştuğu toplantıda, İdris Naim Şahin’in Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için, “İdris Bey İyi Parti’den aday olmak istiyor ama CHP’nin desteği şartı var” ifadelerini kullanmıştı.

CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i aday göstereceği iddiası için CHP kaynakları, böyle bir ihtimalin dahi söz konusu olmadığını söylemişti. CHP geçtiğimiz günlerde Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı'nın Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel olduğunu açıklamıştı.

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